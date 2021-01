Firmy vlani v okrese Prievidza nahlásili dve hromadné prepúšťania

Prievidza 29. januára (TASR) - Počet ľudí bez práce v okrese Prievidza počas trvania pandémie nového koronavírusu narástol. Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri 2020 stúpla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o viac ako dve percentná. Firmy vlani nahlásili i dve hromadné prepúšťania.



"V decembri 2020 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza úroveň 7,14 percenta, v porovnaní s decembrom 2019 ide o nárast o 2,44 percenta," informovala Marianna Šebová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.



Prievidzský okres sa vlani nevyhol ani hromadnému prepúšťaniu zamestnancov, ÚPSVaR vlani evidovalo dve hromadné prepúšťania, ktoré nahlásili zamestnávatelia na miestny úrad práce, doplnila Šebová. V júni 2020 prišlo o prácu 52 zamestnancov, ktorí pracovali v miestnej firme zaoberajúcej sa výrobou obuvi. Koncom novembra 2020 nahlásila hromadné prepúšťanie i firma, ktorá sa zaoberá ťažbou lignitu. Ide o Hornonitrianske bane Prievidza, tie vlani úradu avizovali, že do 1. apríla tohto roka príde o prácu 55 ľudí.



Kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu zasiahla v Prievidzskom okrese viacero profesií. "Od marca do decembra 2020 evidoval prievidzský úrad práce najviac nových uchádzačov o zamestnanie, podľa profesie, ktorú vykonávali tesne pred zaradením do evidencie, z profesie pracovníci v službách a obchode, nasledovali pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a tretí najvyšší počet bol z profesie operátori a montéri strojov a zariadení," konkretizovala Šebová.



Zamestnávatelia nahlásili vlani v decembri 927 voľných pracovných miest v okrese. Najviac, a to 572 ľudí hľadajú v profesii operátori a montéri strojov a zariadení. Nasledujú kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (127), špecialisti (97), pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (54), pracovníci v službách a obchode (50), technici a odborní pracovníci (18). Voľné pracovné miesta sú i v odbore administratívy, poľnohospodárstva, lesníctva či rybárstva a medzi riadiacimi pracovníkmi.