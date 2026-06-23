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Firmy vo Francúzsku neevidujú pozitívny vplyv AI na produktivitu
Bpifrance na účely svojho výročného barometra oslovila 534 vedúcich pracovníkov, z ktorých 77 % uviedlo, že ich podniky využívajú AI.
Autor TASR
Paríž 23. júna (TASR) - Používanie generatívnej umelej inteligencie (AI) sa medzi francúzskymi stredne veľkými spoločnosťami rýchlo šíri, väčšina z nich však zatiaľ nehlási viditeľne pozitívny vplyv na produktivitu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na prieskum francúzskej štátom podporovanej banky Bpifrance.
Bpifrance na účely svojho výročného barometra oslovila 534 vedúcich pracovníkov, z ktorých 77 % uviedlo, že ich podniky využívajú AI. Úsporu času vďaka nasadeniu tejto technológie však eviduje iba 17 % jej používateľov. Firmy, ktoré intenzívnejšie využívali generatívnu AI, hlásili prínosy s väčšou pravdepodobnosťou. Medzi pravidelnými používateľmi zaznamenalo zvýšenie produktivity 23 % firiem, zatiaľ čo v prípade príležitostných používateľov to bolo 12 %.
Približne 78 % firiem uviedlo, že od generatívnej AI očakávajú pozitívny vplyv na produktivitu, čo je o 11 percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom roku. Používanie generatívnej AI bolo bežnejšie v službách, priemysle či stavebníctva než v obchode, doprave alebo cestovnom ruchu.
Bpifrance na účely svojho výročného barometra oslovila 534 vedúcich pracovníkov, z ktorých 77 % uviedlo, že ich podniky využívajú AI. Úsporu času vďaka nasadeniu tejto technológie však eviduje iba 17 % jej používateľov. Firmy, ktoré intenzívnejšie využívali generatívnu AI, hlásili prínosy s väčšou pravdepodobnosťou. Medzi pravidelnými používateľmi zaznamenalo zvýšenie produktivity 23 % firiem, zatiaľ čo v prípade príležitostných používateľov to bolo 12 %.
Približne 78 % firiem uviedlo, že od generatívnej AI očakávajú pozitívny vplyv na produktivitu, čo je o 11 percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom roku. Používanie generatívnej AI bolo bežnejšie v službách, priemysle či stavebníctva než v obchode, doprave alebo cestovnom ruchu.