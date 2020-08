V USA vstúpili do platnosti nové opatrenia súvisiace s obchodovaním

Washington 13. augusta (TASR) - V USA vstúpili do platnosti nové opatrenia, na základe ktorých americká vláda nebude môcť nakupovať tovary a služby od firiem využívajúcich produkty od piatich čínskych technologických spoločností, medzi nimi koncernu Huawei, firmy Zhejiang Dahua či Hikvision. Informoval o tom zdroj z americkej vlády, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.



Opatrenie môže mať ďalekosiahle dôsledky pre všetky firmy predávajúce tovary a služby americkej vláde, keďže teraz budú musieť mať certifikát, že nepoužívajú výrobky od firiem ako Zhejiang Dahua Technology alebo Hangzhou Hikvision Digital Technology. Tie pritom patria k najväčším svetovým predajcom sledovacích zariadení a kamerových systémov. To isté platí aj pre výrobky svetového výrobcu rádiokomunikačných systémov Hytera Communications či pre produkty a zariadenia firiem Huawei Technologies a ZTE.



Ktorákoľvek firma využívajúca zariadenia či služby od niektorej zo spomínaných piatich čínskych spoločností nebude môcť dodávať svoje výrobky americkej vláde, ak jej tá neudelí výnimku. Federálna vláda pritom podľa Vládneho kontrolného úradu (GAO) ročne uzatvorí kontrakty za viac než 500 miliárd USD (422,55 miliardy eur).



Najnovšie opatrenie je ďalším krokom Washingtonu proti Pekingu. Minulý rok USA zaradili Huawei, Hikvision a ďalšie firmy na takzvanú čiernu listinu, ktorá znamená, že čínske firmy nemôžu voľne nakupovať komponenty od amerických spoločností. Tie na to najskôr potrebujú získať súhlas od americkej vlády.



(1 EUR = 1,1833 USD)