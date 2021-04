Firmy vyvíjajúce vakcíny proti covidu, patria medzi najinovatívnejšie

New York 18. apríla (TASR) - Farmaceutické koncerny, ktoré vyvinuli vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ako sú napríklad Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna a AstraZeneca, patria podľa štúdie poradenskej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG) medzi 50 najinovatívnejších firiem na svete. Lídrami však zostávajú americké technologické koncerny Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft a Tesla. Celkovo sú však farmaceutické spoločnosti na zozname, ktorý zahŕňa len veľké firmy, silno zastúpené.



BCG zostavuje zoznam 50 najinovatívnejších firiem každoročne od roku 2005. Do prvej desiatky sa okrem amerických spoločností dostali aj juhokórejský Samsung (6), čínsky Huawei (8) a japonský koncern Sony (9). V prvej desiatke sa ešte umiestnili IBM (7) a Pfizer (10).



Pfizer je podľa BCG inovatívnym príbehom roka, keď spoločne s BioNTechom dokázal skrátiť vývoj vakcíny na 1 rok a v krátkom čase prudko zvýšiť kapacity. Spoločnosti Abbott Labs a Bosch, ktoré sa tiež dostali do zoznamu, boli ocenené za rýchly vývoj testov na ochorenie COVID-19.



Pandémia podľa štúdie urýchlila existujúce trendy a zvýraznila dôležitosť inovácií, ktoré radí 75 % opýtaných manažérov za tri najvyššie priority v rámci ich firiem. To je o 10 percentuálnych bodov viac v porovnaní s minulým rokom.