< sekcia Ekonomika
Firmy WeRide a Lenovo plánujú nasadiť 200.000 autonómnych áut
Spoločnosť WeRide sídliaca v juhočínskom meste Kuang-čou je kľúčovým hráčom v snahe Pekingu o podporu rozvíjajúceho sa sektora autonómneho riadenia.
Autor TASR
Peking 27. apríla (TASR) - Čínske technologické firmy WeRide a Lenovo rozšíria svoje partnerstvo s cieľom v priebehu nasledujúcich piatich rokov globálne nasadiť 200.000 autonómnych vozidiel. Uviedla to spoločnosť WeRide vo vyhlásení, ktoré zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť WeRide sídliaca v juhočínskom meste Kuang-čou je kľúčovým hráčom v snahe Pekingu o podporu rozvíjajúceho sa sektora autonómneho riadenia. Firma, ktorej akcie sú od roku 2024 obchodované na newyorskej burze a od minulého roka na hongkonskej burze, má povolenia na prevádzku autonómnych áut na ôsmich trhoch vrátane Číny, Spojených štátov, Francúzska a Saudskej Arábie.
Výrobca spotrebnej elektroniky Lenovo v rámci svojej partnerskej dohody s firmou WeRide poskytuje hardvér potrebný na pohon autonómnych vozidiel. „Obe spoločnosti očakávajú, že v priebehu piatich rokov od roku 2026 spoločne nasadia na celom svete 200.000 autonómnych vozidiel,“ uviedla firma WeRide. „Autonómne riadenie vstupuje do kritickej fázy komerčného nasadenia, pričom konkurencia v tomto odvetví sa presúva z čisto technologických schopností do oblasti efektívnosti nákladov,“ povedal zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti WeRide Tony Han.
