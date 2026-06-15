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Firmy z ASEP stratili zákazky za vyše 500 mil. eur
Konsolidačné opatrenia prijímané vládou v posledných rokoch podľa Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) vážne oslabili konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Konsolidačné opatrenia prijímané vládou v posledných rokoch podľa Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) vážne oslabili konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Zamestnávatelia združení v tejto asociácii tvrdia, že za posledné tri roky prišli o zákazky v hodnote viac ako 500 miliónov eur, ktoré mohli priniesť prácu pre viac ako 1500 zamestnancov a príjmy pre štát vo výške takmer 70 miliónov eur. Vládu preto vyzývajú na prijatie prorastových opatrení.
Asociácia považuje za nevyhnutné zrušenie transakčnej dane, návrat k rovnej dani z príjmov, ako aj zjednodušenie a sprehľadnenie systému DPH. Rovnako je podľa nej potrebné zjednodušiť a spružniť pracovnoprávnu legislatívu a výrazne znížiť administratívnu záťaž pre zamestnávateľov. Tieto kroky navrhujú doplniť konkrétnymi opatreniami na strane výdavkov štátu, pretože sú presvedčení, že bez obmedzenia neefektivity a plytvania s verejnými financiami nebude možné dlhodobo stabilizovať slovenskú ekonomiku.
„Strata konkurencieschopnosti nie je len problémom firiem. Znamená aj menej práce pre ľudí, nižšie mzdy a nižšie príjmy štátu,“ uviedol prezident ASEP Jozef Špirko. Každý ďalší odklad potrebných zásadných opatrení podľa neho spôsobí, že ďalšie zákazky, investície a nové pracovné príležitosti sa presunú do krajín s priaznivejším podnikateľským prostredím.
Vláda začiatkom júna schválila prvý balík stabilizačných opatrení na podporu podnikateľského prostredia, investícií a konkurencieschopnosti. Obsahuje 49 opatrení - šesť je už v legislatívnom procese alebo prerokovávaných v Národnej rade SR, 11 je súčasťou návrhu zákona a ďalších 32 opatrení je obsahom schváleného uznesenia vlády. Návrh zákona s 11 opatreniami Špirko minulý týždeň na tlačovej konferencii Republikovej únie zamestnávateľov označil za „malý antibyrokratický balíček“, ktorý sa nedá označiť za prorastové opatrenia.
O ďalších opatreniach sa má podľa Ministerstva hospodárstva SR rozhodovať v septembri v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na rok 2027. Minulý týždeň premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol, že vláda uvažuje aj o zrušení transakčnej dane, ale musí nájsť dostatok finančných prostriedkov, aby vykryla výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte.
Asociácia považuje za nevyhnutné zrušenie transakčnej dane, návrat k rovnej dani z príjmov, ako aj zjednodušenie a sprehľadnenie systému DPH. Rovnako je podľa nej potrebné zjednodušiť a spružniť pracovnoprávnu legislatívu a výrazne znížiť administratívnu záťaž pre zamestnávateľov. Tieto kroky navrhujú doplniť konkrétnymi opatreniami na strane výdavkov štátu, pretože sú presvedčení, že bez obmedzenia neefektivity a plytvania s verejnými financiami nebude možné dlhodobo stabilizovať slovenskú ekonomiku.
„Strata konkurencieschopnosti nie je len problémom firiem. Znamená aj menej práce pre ľudí, nižšie mzdy a nižšie príjmy štátu,“ uviedol prezident ASEP Jozef Špirko. Každý ďalší odklad potrebných zásadných opatrení podľa neho spôsobí, že ďalšie zákazky, investície a nové pracovné príležitosti sa presunú do krajín s priaznivejším podnikateľským prostredím.
Vláda začiatkom júna schválila prvý balík stabilizačných opatrení na podporu podnikateľského prostredia, investícií a konkurencieschopnosti. Obsahuje 49 opatrení - šesť je už v legislatívnom procese alebo prerokovávaných v Národnej rade SR, 11 je súčasťou návrhu zákona a ďalších 32 opatrení je obsahom schváleného uznesenia vlády. Návrh zákona s 11 opatreniami Špirko minulý týždeň na tlačovej konferencii Republikovej únie zamestnávateľov označil za „malý antibyrokratický balíček“, ktorý sa nedá označiť za prorastové opatrenia.
O ďalších opatreniach sa má podľa Ministerstva hospodárstva SR rozhodovať v septembri v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na rok 2027. Minulý týždeň premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol, že vláda uvažuje aj o zrušení transakčnej dane, ale musí nájsť dostatok finančných prostriedkov, aby vykryla výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte.