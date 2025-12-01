< sekcia Ekonomika
Firmy z EÚ pôsobiace v Číne prehodnocujú dodávateľské reťazce
Od apríla Peking kontroluje okrem iného vývoz vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre mnohé priemyselné odvetvia.
Autor TASR
Peking 1. decembra (TASR) - Európske spoločnosti prehodnocujú svoje dodávateľské reťazce v snahe zmierniť vplyv vývozných obmedzení, ktoré uplatňuje čínska vláda, oznámila v pondelok Obchodná komore EÚ v Číne. Z jej prieskumu vyplynulo, že 32 % firiem pôsobiacich v Číne plánuje odoberať tovar z iných trhov, zatiaľ čo ďalších 36 % má v úmysle spolupracovať so zahraničnými partnermi pri budovaní výrobných kapacít mimo Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Európske spoločnosti pôsobiace Čínskej ľudovej republike sa obávajú, že kontroly vývozu ich prinútia spomaliť alebo dokonca zastaviť výrobu, uviedol prezident komory Jens Eskelund. Združenie preto vyzýva na zavedenie všeobecne platného mechanizmu pre udeľovanie vývozných licencií. Prieskum tiež odhalil, že kontroly vývozu predlžujú dodacie lehoty a spôsobujú dodatočné náklady. Dvadsaťštyri percent oslovených firiem uviedlo, že v Číne vyrábajú produkty, na ktoré priamo vplývajú exportné obmedzenia. Ďalších 68 % hlásilo problém s medziproduktmi vyrábanými v Číne, od ktorých je závislá ich výroba na iných trhoch.
Od apríla Peking kontroluje okrem iného vývoz vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre mnohé priemyselné odvetvia. Spoločnosti, ktoré chcú tieto tovary z Číny dovážať, čelia zložitým administratívnym procesom. Približne 40 % z nich uviedlo, že čínske ministerstvo obchodu nedodržiava sľúbenú 45-dňovú lehotu na spracovanie príslušných žiadostí.
