Firmy z USA prisľúbili investície pred návštevou Trumpa v Británii
Autor TASR
Londýn 14. septembra (TASR) - Americké finančné firmy oznámili investície v Spojenom kráľovstve v hodnote 1,25 miliardy libier (1,44 miliardy eur) pred štátnou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Citi Group potvrdila, že investuje 1,1 miliardy GBP do svojich prevádzok v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo S&P Global investuje 4 milióny GBP do svojich kancelárií v Manchestri. PayPal potvrdil investíciu 150 miliónov GBP do produktových inovácií a rastu a Bank of America vytvorí až 1000 nových pracovných miest vo svojej prvej prevádzke v Belfaste v Severnom Írsku.
Popri nových investičných oznámeniach sa firmy zaviazali, že v nasledujúcich rokoch zintenzívnia obchodnú aktivitu medzi USA a Spojeným kráľovstvom.
Blackrock vyčlení 7 miliárd GBP pre britský trh v priebehu piatich rokov, zatiaľ čo Rothesay plánuje zdvojnásobiť svoje investície v USA o ďalších 7 miliárd GBP v nasledujúcich rokoch.
Investičné a kapitálové záväzky predstavujú obchod medzi oboma krajinami v hodnote približne 20 miliárd GBP, pričom zhruba 8 miliárd GBP má prísť do Spojeného kráľovstva a 12 miliárd GB do USA, uviedlo britské ministerstvo obchodu.
Technologickí giganti OpenAI a Nvidia údajne plánujú počas návštevy na budúci týždeň odhaliť investície do dátových centier v hodnote miliárd dolárov.
Dvojdňová cesta amerického prezidenta sa začína v stredu (17. 9.) a zahŕňa prenocovanie na hrade Windsor. Uskutoční sa v čase, keď je budúcnosť amerických ciel na britskú oceľ stále nejasná. Keď Spojené kráľovstvo a USA v júni podpísali obchodnú dohodu, znížili sa clá na dovoz automobilov a leteckého priemyslu do USA.
Dohoda o podobnom režime pre dovoz ocele však nebola dosiahnutá, takže clá na britskú oceľ zostali na úrovni 25 %. Hovorca britskej vlády však pripomenul, že Spojené kráľovstvo je stále jedinou krajinou, na ktorú sa nevzťahujú 50-percentné clá na oceľ a hliník.
