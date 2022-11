Firmy zamestnancom vracajú pracovné výhody

Bratislava 15. novembra (TASR) - Zamestnávatelia po pandémii prestali škrtať výdavky a do svojich ľudí investujú opäť viac. Slovákov, ktorí nemajú od svojho zamestnávateľa žiadnu pracovnú výhodu, je stále menej. V takejto situácii je 16,4 % Slovákov. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Profesia Nikola Richterová na základe analýzy ich portálu Platy.sk.



Doplnila, že podiel ľudí bez extra zamestnaneckých výhod oproti minulému roku klesol výrazne. Vtedy to bolo 19,1 %.



Činiteľ, ktorý výrazne ovplyvňuje ponuku výhod navyše pre pracovníkov, je nedostatok uchádzačov na trhu práce. Vzhľadom na to, že firmy uverejnili na pracovnom portáli Profesia.sk do 12. novembra vyše 322.000 pracovných príležitostí, na ponuky reaguje nižší počet ľudí než vlani či v pandemickom období roku 2020.



Tento rok preto vidieť, že sa výrazne zvýšila rozšírenosť peňažného bonusu pre zamestnancov, ktorí do firmy odporučia nového človeka. "Finančnú sumu dostane od svojej firmy v takomto prípade 17,5 % ľudí," uviedla hovorkyňa.



Doplnila, že súčasná situácia zároveň prináša väčšie snahy o rast lojality voči zamestnávateľom. Zvýšil sa podiel pracovníkov, ktorí pri výročí vo firme dostanú peňažný bonus. Ide o takmer pätinu pracovníkov v SR.



Slovenskí zamestnávatelia poskytujú ľuďom čoraz viac pracovné výhody, ktoré súvisia so zdravím, ukázala analýza. Sú to napríklad "sick days", teda dni plateného zdravotného voľna. Tie má možnosť využiť zhruba 16 % zamestnancov. V roku 2020 išlo o necelých 14 %. Za posledné roky stúpa tiež podiel pracovníkov s nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou, zdravotným pripoistením či kompenzáciou mzdy pri práceneschopnosti.



Mnoho zamestnávateľov, ktorí vlani škrtali pracovné výhody, ich vrátilo svojim ľuďom naspäť. "Takúto situáciu možno vidieť napríklad pri vzdelávaní, zamestnaneckých zľavách, ale aj firemných akciách," doplnila Richterová.



"Mesiace s pandémiou a stále rozšírený home office zvýšili tiež dostupnosť flexibilného pracovného času," pripomenula hovorkyňa. Rozvrhnúť si svoju prácu podľa seba môže viac ako 38 % ľudí.



Firmy majú zároveň záujem o zvyšovanie motivácie zamestnancov na chodenie do kancelárie. "Tento rok priniesol výraznejšie rozšírenie zamestnaneckých parkovacích miest či nápojov na pracovisku zadarmo," uzavrela Richterová.