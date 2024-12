Firmy zaujali tento rok netradičnými ponukami tajných agentov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Firmy sa tento rok snažili zaujať uchádzačov o prácu aj netradičnými pracovnými ponukami ako tajný agent či majster spánku. Vplýva to z údajov pracovného portálu Profesia.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career.



"Názov ponuky je to prvé, čo si uchádzači a uchádzačky o prácu pri prezeraní inzerátov všimnú. Aj preto sa zamestnávatelia chcú odlíšiť od konkurencie. Zväčša volia jasný, stručný a výstižný názov, aby bolo zrejmé, o akú prácu ide, no niektorí už priamo v názve uvedú atraktívne finančné ohodnotenie či náborový príspevok. A iní zamestnávatelia sú ešte kreatívnejší," uviedla PR manažérka spoločnosti Ľubica Melcerová.



V Košiciach hľadali napríklad pracovníkov na brigádu do skladu, pričom ich chceli upútať inzerátom "Nie je to fitko, ale balíky dvíhať budeš". Ďalšia ponuka bola pre agentov alebo agentky s názvom "Staň sa naším Jamesom Bondom, staň sa naším agentom". Podobne lákala uchádzačov tiež spoločnosť v Bratislave s inzerátom "Nebuď agent 007, buď náš rezervačný agent". Tajných agentov hľadal tento rok aj samotný pracovný portál a ich hlavnou úlohou bolo preveriť vystavovateľov na Profesia Days a získať čo najviac informácií o tom, čo firma zamestnancom ponúka.



K netradičným ponukám patrilo aj zamestnanie pre milovníkov byrokracie či "ukecaných" ľudí, teda promotérov, ktorí dostali príležitosť cestovať po celom Slovensku. Zarábať mohli ľudia aj počas spánku, keďže firma z Bratislavy im ponúkala plat za to, že budú spať osem hodín vkuse. Vo Zvolene dostali zase "nočné sovy" príležitosť pracovať na prekladisku.



Česká spoločnosť z oblasti IT sa snažila tento rok zaujať pozíciou s popisom "nepríjemná, zle platená práca v odpudzujúcom prostredí". Ponúkala pritom benefit v podobe práce z domu a plat od 2000 do 4000 eur.