Firmy združené v BLF podporujú zavedenie COVID pasov do zamestnania

Bratislava 8. novembra (TASR) - Firmy združené v Business Leaders Forum (BLF) podporujú návrh konzília odborníkov zaviesť COVID pasy do zamestnania. "Sme dôležitou súčasťou spoločnosti, a preto chceme aktívne prispieť k zlepšeniu situácie na Slovensku. Súčasná právna úprava nám však neumožňuje v plnej miere ochrániť našich zamestnancov a zamestnankyne, čo ohrozuje aj fungovanie samotných firiem," povedal prezident BLF a generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko.



BLF navrhuje, aby mali zamestnávatelia podľa aktuálnych opatrení v rámci COVID automatu právo regulovať vstup na pracovisko v rámci režimu OTP a pri nepredložení daných potvrdení to považovať za prekážku na strane zamestnanca. Súčasťou riešenia by malo byť zabezpečenie financovania v súvislosti s testovaním zo strany štátu. Tieto opatrenia by mohli, podľa názoru zamestnávateľov, pomôcť pri znížení šírenia nového koronavírusu vo firmách pôsobiacich na Slovensku.



"Vítame preto aktuálny návrh konzília odborníkov na zavedenie COVID pasov do zamestnania a vyzývame vládu Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky kompetentné orgány, aby vytvorili komplexný právny rámec, ktorý umožní zamestnávateľom lepšie posúdenie a voľbu opatrení s cieľom udržiavať bezpečné pracovné prostredie," dodal Marko.