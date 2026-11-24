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Firmy zo SR dostali ponuku spolupráce s uzbeckou Chórezmskou oblasťou
Mihók ocenil dynamiku vzájomných hospodárskych vzťahov.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenské firmy by mohli spolupracovať s uzbeckým regiónom na projektoch v doprave, železniciach, farmácii, potravinárstve, textile či cestovnom ruchu. Konkrétne návrhy predložila delegácia Chórezmskej oblasti na čele s guvernérom Jurabekom Rakhimovom pri rokovaní s predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petrom Mihókom. Informovala o tom v utorok SOPK.
Mihók ocenil dynamiku vzájomných hospodárskych vzťahov. Guvernér Rakhimov priblížil ekonomický vývoj v krajine a investičný potenciál Chórezmskej oblasti, ktorá vlani dosiahla obrat zahraničného obchodu 893,6 milióna USD (816,89 milióna eur).
Hlavnými piliermi hospodárstva tohto regiónu sú strojárstvo, poľnohospodárstvo, potravinársky a ľahký priemysel, ako aj cestovný ruch, ktorý v roku 2025 prilákal 12,4 milióna návštevníkov. Impulzom pre ďalší rozvoj dostupnosti oblasti s rozvinutou cestnou a železničnou sieťou má byť aj prebiehajúca modernizácia medzinárodného letiska v Urgenči, ktorá mu umožní prijímať diaľkové veľkokapacitné lietadlá.
Delegácia Chórezmskej oblasti zároveň pozvala slovenskú podnikateľskú delegáciu na budúcoročné špecializované obchodné fórum priamo v regióne.
Predseda SOPK v reakcii nadviazal na vlaňajšie memorandum o porozumení medzi obchodnými komorami oboch krajín. Vyzdvihol pritom nerastné bohatstvo Uzbekistanu, jeho vzdelanú mladú generáciu a agropotravinársky potenciál, keďže potraviny a potravinová sebestačnosť budú podľa neho zohrávať v budúcnosti strategickú úlohu. „Potraviny sú novou jadrovou zbraňou budúcnosti,“ uzavrel Mihók.
(1 EUR = 1,0939 USD)
Mihók ocenil dynamiku vzájomných hospodárskych vzťahov. Guvernér Rakhimov priblížil ekonomický vývoj v krajine a investičný potenciál Chórezmskej oblasti, ktorá vlani dosiahla obrat zahraničného obchodu 893,6 milióna USD (816,89 milióna eur).
Hlavnými piliermi hospodárstva tohto regiónu sú strojárstvo, poľnohospodárstvo, potravinársky a ľahký priemysel, ako aj cestovný ruch, ktorý v roku 2025 prilákal 12,4 milióna návštevníkov. Impulzom pre ďalší rozvoj dostupnosti oblasti s rozvinutou cestnou a železničnou sieťou má byť aj prebiehajúca modernizácia medzinárodného letiska v Urgenči, ktorá mu umožní prijímať diaľkové veľkokapacitné lietadlá.
Delegácia Chórezmskej oblasti zároveň pozvala slovenskú podnikateľskú delegáciu na budúcoročné špecializované obchodné fórum priamo v regióne.
Predseda SOPK v reakcii nadviazal na vlaňajšie memorandum o porozumení medzi obchodnými komorami oboch krajín. Vyzdvihol pritom nerastné bohatstvo Uzbekistanu, jeho vzdelanú mladú generáciu a agropotravinársky potenciál, keďže potraviny a potravinová sebestačnosť budú podľa neho zohrávať v budúcnosti strategickú úlohu. „Potraviny sú novou jadrovou zbraňou budúcnosti,“ uzavrel Mihók.
(1 EUR = 1,0939 USD)