First Republic Bank po kolapse prepustila približne 1000 ľudí

San Francisco 26. mája (TASR) - Americká First Republic Bank prepustila zhruba 1000 zamestnancov necelý mesiac potom, čo ju 1. mája zatvorili regulačné úrady a získala ju banka JP Morgan Chase. TASR o tom informuje na základe správy AP.



JPMorgan však ponúkla prácu drvivej väčšine zamestnancov First Republic, približne 7200 ľuďom. To znamená, že prepustených bolo len 15 % zamestnancov skrachovanej banky.



First Republic znížila počet zamestnancov o 25 % ešte predtým, ako ju prevzala JPMorgan.



Tí zamestnanci, ktorým nebola ponúknutá práca, dostanú plat za ďalších 60 dní a benefity. Tie budú závisieť od toho, ako dlho pracovali vo First Republic.



Kolaps First Republic Bank bol najväčším zlyhaním americkej banky od finančnej krízy v roku 2008.



Regulačné úrady predali väčšinu aktív a všetky vklady First Republic banke JPMorgan Chase, aby obnovili poriadok potom, ako sa dostali do problémov aj banky Signature a Silicon Valley a hrozilo, že podkopú dôveru v americký bankový systém.