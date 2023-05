First Republic Bank pred kolapsom vyplatila štedré odmeny

San Francisco 25. mája (TASR) - Americká First Republic Bank vyplatila pred svojím kolapsom niektorým zamestnancom štedré ročné odmeny, každému vo výške viac ako 10 miliónov USD. Uviedla to vo štvrtok agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou.



Začiatkom tohto mesiaca americké finančné úrady zatvorili problémovú kalifornskú banku First Republic Bank. A dohodli sa na predaji jej aktív banke JPMorgan Chase, ktorá sa zaviazala, že za ne zaplatí 10,6 miliardy USD (9,87 miliardy eur) Federálnemu úradu pre poistenie vkladov (FDIC).



Kolaps First Republic Bank bol najväčším zlyhaním americkej banky od finančnej krízy v roku 2008.



Hoci bola First Republic všeobecne známa tým, že svojim zamestnancom dávala štedré odmeny, podľa správy Bloomberg niektorí potenciálni záchrancovia boli prekvapení údajmi o odškodnení, keď im FDIC udelil prístup k údajom banky niekoľko dní pred jej zatvorením 1. mája.



(1 EUR = 1,0735 USD)