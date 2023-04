First Republic Bank prišla v marci o vklady vo výške 100 miliárd USD

San Francisco 25. apríla (TASR) - Akcie americkej banky First Republic Bank v utorok zamierili nadol po tom, ako uviedla, že vkladatelia si z nej minulý mesiac vybrali viac ako 100 miliárd USD (90,89 miliardy eur) počas krízy v bankovom sektore. To vyvolalo obavy, že by mohla byť treťou bankou, ktorá zlyhá po páde Silicon Valley Bank a Signature Bank. TASR o tom informuje na základ správy AP.



Banka so sídlom v San Franciscu tvrdí, že odlev sa jej podarilo zastaviť po tom, keď ministerka financií USA Janet Yellenová, šéf Federálneho rezervného systému Jerome Powell a generálny riaditeľ JPMorgan Jamie Dimon uzavreli bezprecedentnú dohodu o jej záchrane. Skupina veľkých amerických bánk tak prišla First Republic na pomoc s balíkom vo výške 30 miliárd USD.



First Republic teraz čelí dvojitej výzve, potrebuje presvedčiť zákazníkov, že ich vklady zostanú v bezpečí a investorov, že má dostatok likvidity, aby sa dostala z krízy.



Banka plánuje predať aktíva, reštrukturalizovať svoju súvahu, znížiť výdavky, zredukovať kancelárske priestory a prepustiť 20 až 25 % zamestnancov v 2. štvrťroku. Na konci roka 2022 mala približne 7200 zamestnancov.



A hoci sa vklady od konca 1. štvrťroka stabilizovali, otázky týkajúce sa likvidity spoločnosti sa zmenili na otázky týkajúce sa príjmov, uviedli analytici.



"Vzhľadom na stále veľkú úroveň neistoty, čo sa týka výsledkov, a očakávané straty odporúčame investorom predať akcie, keďže výhľad sa zdá byť do značnej miery nejasný," napísal v poznámke pre klientov analytik Arren Cyganovich.



Akcie First Republic počas ranného obchodovania klesli o viac ako 21 %.



Aj ostatné regionálne banky sú pod tlakom, ale ich straty sú zatiaľ len mierne.



(1 EUR = 1,1002 USD)