Fiškálne konzervatívne krajiny EÚ predložili alternatívny plán obnovy

Viedeň 23. mája (TASR) - Štyri fiškálne konzervatívne krajiny Európskej únie (EÚ) - Rakúsko, Švédsko, Dánsko a Holandsko, predložili alternatívny plán podpory obnovy po koronakríze voči návrhu, ktorý v pondelok (18. 5.) predložili Nemecko a Francúzsko.



Krajiny dávajú prednosť vytvoreniu jedinečného záchranného fondu na podporu ekonomiky EÚ. Mimoriadne dôležité pre tieto štáty je obmedzenie núdzovej pomoci na dva roky, uvádza sa v sobotnom stanovisku úradu rakúskeho kancelára.



Alternatívny návrh, ktorý v sobotu mala k dispozícii agentúra DPA, dáva jasne najavo, že tieto krajiny nebudú súhlasiť s mutualizáciou dlhu ani so zvýšením rozpočtu EÚ.



Nemecko-francúzsky návrh, na ktorom sa dohodli Angela Merkelová a Emmanuel Macron, počíta s tým, že Európska komisia (EK) získa na kapitálovom trhu peniaze, ktoré potom prostredníctvom rozpočtu EÚ bude distribuovať ako dotácie pre regióny a sektory najzasiahnutejšie koronakrízou. Počíta sa s celkovým objemom programu na úrovni 500 miliárd eur.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz tento plán v uplynulých dňoch opakovane ostro kritizoval. "Jasne hovoríme áno núdzovej pomoci, ale odmietame spoločný dlh," povedal.



Podľa alternatívneho návrhu fiškálne konzervatívnych krajín by Európska komisia získala peniaze pre záchranný fond na finančných trhoch a tieto by rozdelila členským štátom vo forme lacných úverov. Peniaze by sa mali použiť na rekonštrukciu a podporu budúcej odolnosti zdravotného sektora a ekonomiky. Návrh nešpecifikuje maximálny objem záchranného fondu.



Taliansko už označilo alternatívny plán podpory obnovy po koronakríze za "defenzívny a neprimeraný". Taliansky minister pre európske záležitosti Enzo Amendola napísal na Twitteri, že hlboká recesia, v ktorej sa nachádza EÚ, "vyžaduje ambiciózne a inovatívne návrhy", pretože sú ohrozené "vnútorný trh a z neho plynúce výhody pre všetkých Európanov".