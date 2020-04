Fiškálne príjmy Číny klesli v marci o vyše štvrtinu

Peking 20. apríla (TASR) - Fiškálne príjmy Číny sa minulý mesiac prepadli o viac než štvrtinu a za 1. štvrťrok o viac než 14 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá ochromila ekonomiku.



Čínske ministerstvo financií informovalo, že fiškálne príjmy klesli v marci medziročne o 26,1 %. Za celý 1. kvartál dosiahli 4,6 bilióna jüanov (598,79 miliardy eur), čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená pokles o 14,3 %.



Ako uviedol Liou Ťin-jün z ministerstva financií, podpísali sa pod to najmä rozsiahle daňové úľavy pre firmy, ktoré tvrdo zasiahli opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Zároveň očakáva, že fiškálne príjmy klesnú aj v 2. kvartáli. "V dôsledku vývoja epidémie doma aj v zahraničí pokračujú fiškálne príjmy v poklese aj v 2. štvrťroku. Tempo poklesu sa však bude postupne zmierňovať," povedal Liou Ťin-jün.



Daňové príjmy klesli v 1. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 16,4 %. Príjmy z dane z pridanej hodnoty zaznamenali pokles o 23,6 % a príjmy z firemných daní o 12,8 %. Nedaňové príjmy zaznamenali rast, avšak iba minimálny, na úrovni 0,1 %.



Koncom minulého týždňa Čína zverejnila údaje o vývoji ekonomiky, a tie prekonali aj pesimistické očakávania analytikov. Druhá najväčšia ekonomika sveta klesla v 1. kvartáli medziročne o 6,8 %. To znamená prvý pokles hrubého domáceho produktu (HDP) od začatia zverejňovania kvartálnych údajov v roku 1992.



Ekonómovia počítali s poklesom HDP v rozmedzí od 6 % do 6,5 %. Na porovnanie, za posledný štvrťrok minulého roka ekonomika o 6 % vzrástla.



(1 EUR = 7,6821 CNY)