Fiškálne príjmy Číny pokračovali v poklese, tempo sa však zmiernilo

Peking 20. júna (TASR) - Fiškálne príjmy Číny za prvých päť mesiacov tohto roka klesli, tempo poklesu sa však v porovnaní s ich vývojom za štyri mesiace roka mierne spomalilo. Údaje čínskeho ministerstva financií zverejnila agentúra Reuters.



Fiškálne príjmy druhej najväčšej ekonomiky sveta klesli za obdobie od januára do konca mája oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,3 %. Pokračovali tak v poklese, jeho tempo sa však opäť zmiernilo. Na porovnanie, za obdobie od januára do konca apríla pokles dosiahol 0,4 %, za tri mesiace roka 1,1 % a za obdobie január-február 1,6 %.



Za celý minulý rok sa fiškálne príjmy Číny zvýšili, k čomu však prispeli prvé mesiace roka. Navyše, v porovnaní s rokom 2023 zaznamenali prudké spomalenie rastu. V roku 2024 vzrástli o 1,3 %, zatiaľ čo v roku 2023 sa zvýšili o 6,4 %. Podľa ekonómov je za tým najmä pokračujúca kríza na trhu s nehnuteľnosťami.



Opačným spôsobom sa v prvých piatich mesiacoch tohto roka vyvíjali fiškálne výdavky. Tie pokračovali vo vyše 4-percentnom raste, aj keď aj v tomto prípade sa tempo zmiernilo. Za štyri mesiace roka vzrástli výdavky medziročne o 4,6 %, za obdobie od januára do konca mája o 4,2 %.