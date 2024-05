Fiškálne príjmy Číny pokračujú v poklese, tempo poklesu sa zrýchlilo

Peking 20. mája (TASR) - Fiškálne príjmy Číny pokračovali v apríli v poklese, čo sa odrazilo na vývoji za celé obdobie od začiatku roka. Aj za toto obdobie fiškálne príjmy najväčšej ázijskej ekonomiky klesli, pričom tempo poklesu sa v porovnaní s vývojom za prvé tri mesiace zrýchlilo. To poukazuje na pokračovanie nerovnomerného zotavovania čínskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskeho ministerstva financií.



Ministerstvo v pondelok oznámilo, že fiškálne príjmy Číny klesli v apríli o 3,7 % po 2,4-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Za štyri mesiace od začiatku roka zaznamenal medziročný pokles fiškálnych príjmov 2,7 %, zatiaľ čo za tri mesiace roka pokles dosiahol 2,3 %.



Naopak, fiškálne výdavky sa v apríli zvýšili o 6,1 %, v marci zaznamenali 2,9-percentný pokles. Výsledkom bolo zrýchlenie rastu fiškálnych výdavkov od začiatku roka do konca apríla. Rast dosiahol 3,5 % po 2,9-percentnom raste za prvé tri mesiace roka.



Pod najnovší vývoj sa podpísala vysoká porovnávacia základňa a znižovanie daní. Ak by sa tieto faktory nezapočítali, fiškálne príjmy Číny by za prvé štyri mesiace tohto roka zaznamenali medziročný rast o 2 %.



Čínska vláda si na tento rok dala za cieľ dosiahnutie rastu ekonomiky okolo 5 %. Podľa analytikov je to ambiciózny cieľ, ktorý nebude ľahké dosiahnuť, keďže problémy realitného sektora pokračujú ďalej a ekonomickú situáciu nezlepšuje ani slabý dopyt spotrebiteľov.