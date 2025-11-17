< sekcia Ekonomika
Fiškálne príjmy Číny postupne zrýchľujú tempo rastu
Autor TASR
Peking 17. novembra (TASR) - Fiškálne príjmy Číny vzrástli za desať mesiacov tohto roka o takmer percento a zrýchlili tak tempo rastu v porovnaní s predchádzajúcim deväťmesačným obdobím. Podporili ich najmä príjmy z daní a príjmy regionálnych vlád, zatiaľ čo nedaňové príjmy a príjmy centrálnej vlády zaznamenali pokles. Údaje čínskeho ministerstva financií zverejnili agentúry Reuters a Sinchua.
Celkové fiškálne príjmy Číny vzrástli od začiatku roka do konca októbra medziročne o 0,8 % na takmer 18,65 bilióna jüanov (2,26 bilióna eur). To znamená zrýchlenie tempa rastu príjmov, keďže za deväť mesiacov rast dosiahol 0,5 %. Rast sa tak zrýchľuje už niekoľko mesiacov, keď za osem mesiacov roka vzrástli fiškálne príjmy medziročne o 0,3 % a za obdobie január až júl ich rast dosiahol iba 0,1 %.
Príjmy centrálnej vlády za desať mesiacov dosiahli zhruba 8,19 bilióna jüanov, čo medziročne predstavuje pokles o 0,8 %. Celkové fiškálne príjmy Číny výraznejšie podporili príjmy regionálnych vlád, ktoré sa zvýšili o 2,1 % na 10,46 bilióna jüanov.
Daňové príjmy predstavovali 15,34 bilióna jüanov a v medziročnom porovnaní sa zvýšili o 1,7 %. Naopak, nedaňové príjmy klesli, a to o 3,1 % na 3,31 bilióna jüanov.
Zároveň sa zmiernil rast výdavkov. Celkové fiškálne výdavky Číny dosiahli za január až október 22,58 bilióna jüanov a medziročne tak vzrástli o 2 %. Za deväťmesačné aj osemmesačné obdobie ich rast dosiahol 3,1 %. Výdavky centrálnej vlády vzrástli o 6,3 %, zatiaľ čo výdavky regionálnych vlád sa zvýšili iba o 1,2 %.
(1 EUR = 8,2655 CNY)
