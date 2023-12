Fiškálne príjmy Číny rástli v novembri výraznejším tempom

Peking 16. decembra (TASR) - Fiškálne príjmy Číny vzrástli v novembri o viac než 4 % a zrýchlili tak rast z predchádzajúceho mesiaca. Za celé obdobie roka sa však tempo rastu opäť spomalilo. Uviedla to agentúra Reuters na základe výpočtov, ktoré vychádzali z údajov čínskeho ministerstva financií.



Fiškálne príjmy Číny vzrástli v novembri medziročne o 4,3 % po 2,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Októbrový rast bol prvý za tri mesiace, čo sa odrazilo na vývoji fiškálnych príjmov za celé obdobie od začiatku roka.



Za 11 mesiacov sa fiškálne príjmy druhej najväčšej ekonomiky sveta zvýšili medziročne o 7,9 %. To znamená ďalšie spomalenie rastu, keď za 10 mesiacov roka dosiahol rast 8,1 %, za deväť mesiacov 8,9 %, za osem 10 %, za sedem mesiacov 11,5 % a od januára do konca júna 13,3 %.



Fiškálne výdavky sa v novembri zvýšili o 8,6 % po 11,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Od januára do konca novembra vzrástli o 4,9 %, zatiaľ čo za 10 mesiacov roka dosiahol ich rast 4,6 %.



Čínska ekonomika zápasí s rastúcimi deflačnými tlakmi, zvyšujúcim sa dlhom miestnych vlád a pretrvávajúcou krízou realitného sektora. Opäť sa preto objavili výzvy na výraznejšiu podporu ekonomiky zo strany štátu. Samostatné kroky robia miestne vlády, pričom napríklad najväčšie čínske mestá Peking a Šanghaj v týchto dňoch opätovne zmiernili obmedzenia na kúpu nehnuteľností. Čína okrem toho plánuje ďalšie kolo fiškálnej a daňovej reformy.