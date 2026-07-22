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Fiškálne príjmy Číny sa v 1. polroku zvýšili
Vývoj celkových príjmov za pol roka podporili najmä príjmy z daní. Tie sa medziročne zvýšili o 5,3 %. Vzrástli aj nedaňové príjmy, konkrétne o 2,3 %.
Autor TASR
Peking 22. júla (TASR) - Fiškálne príjmy Číny zaznamenali za 1. polrok tohto roka rast o takmer 5 %, k čomu prispelo najmä zlepšenie situácie v mesiaci jún. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje čínskeho ministerstva financií.
Celkové fiškálne príjmy Číny dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 12,1 bilióna jüanov (1,57 bilióna eur). Medziročne to predstavuje rast o 4,7 %. Podpísal sa pod to najmä vývoj v júni. Detailné údaje za jednotlivé mesiace síce ministerstvo nezverejnilo, poukazuje na to však fakt, že za päť mesiacov do konca mája rast fiškálnych príjmov dosiahol 4 %.
Vývoj celkových príjmov za pol roka podporili najmä príjmy z daní. Tie sa medziročne zvýšili o 5,3 %. Vzrástli aj nedaňové príjmy, konkrétne o 2,3 %.
Výdavky sa za 1. polrok tohto roka zvýšili v medziročnom porovnaní o 1,5 % na 14,3 bilióna jüanov. Aj v tomto prípade sa tempo rastu v závere polroka zrýchlilo, keďže za päť mesiacov sa výdavky zvýšili o 0,8 %.
(1 EUR = 7,7255 CNY)
Celkové fiškálne príjmy Číny dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 12,1 bilióna jüanov (1,57 bilióna eur). Medziročne to predstavuje rast o 4,7 %. Podpísal sa pod to najmä vývoj v júni. Detailné údaje za jednotlivé mesiace síce ministerstvo nezverejnilo, poukazuje na to však fakt, že za päť mesiacov do konca mája rast fiškálnych príjmov dosiahol 4 %.
Vývoj celkových príjmov za pol roka podporili najmä príjmy z daní. Tie sa medziročne zvýšili o 5,3 %. Vzrástli aj nedaňové príjmy, konkrétne o 2,3 %.
Výdavky sa za 1. polrok tohto roka zvýšili v medziročnom porovnaní o 1,5 % na 14,3 bilióna jüanov. Aj v tomto prípade sa tempo rastu v závere polroka zrýchlilo, keďže za päť mesiacov sa výdavky zvýšili o 0,8 %.
(1 EUR = 7,7255 CNY)