Fiškálne príjmy Číny sa zvýšili, celoročne sa však rast spomaľuje

Peking 15. novembra (TASR) - Fiškálne príjmy Číny sa v októbri vrátili po poklese v predchádzajúcich troch mesiacoch k rastu, za celé obdobie roka sa však tempo rastu naďalej spomaľuje. Uviedla to agentúra Reuters na základe výpočtov, ktoré vychádzali z údajov čínskeho ministerstva financií.



Fiškálne príjmy Číny vzrástli v októbri medziročne o 2,6 % po tom, ako v septembri o 1,3 % klesli. Je to prvý mesačný rast fiškálnych príjmov od júla tohto roka. Na druhej strane, údaje za celé obdobie od začiatku roka ukazujú, že tempo rastu fiškálnych príjmov naďalej klesá.



Za 10 mesiacov roka dosiahli fiškálne príjmy Číny 18,75 bilióna jüanov (2,40 bilióna eur), čo medziročne predstavuje rast o 8,1 %. To predstavuje ďalšie spomalenie rastu fiškálnych príjmov, keď za deväť mesiacov rast dosiahol 8,9 %, za osem 10 %, za sedem mesiacov 11,5 % a od januára do konca júna 13,3 %.



Fiškálne výdavky dosiahli za obdobie január až koniec októbra 21,57 bilióna jüanov, dodalo ministerstvo financií. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 4,6 %. Za deväť mesiacov rast predstavoval 3,9 %. V samotnom októbri sa výdavky zvýšili o 11,9 %, zatiaľ čo v septembri vzrástli o 5,2 %.



(1 EUR = 7,8171 CNY)