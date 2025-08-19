< sekcia Ekonomika
Fiškálne príjmy Číny za sedem mesiacov sa vrátili k rastu
K rastu prispeli najmä príjmy provincií, ktoré sa zvýšili o takmer 2 %.
Autor TASR
Peking 19. augusta (TASR) - Fiškálne príjmy Číny za sedem mesiacov tohto roka zaznamenali mierny rast a zvrátili vývoj za 1. polrok, za ktorý vykázali pokles. K rastu prispeli najmä príjmy provincií, ktoré sa zvýšili o takmer 2 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Celkové fiškálne príjmy Číny dosiahli od januára do konca júla 13,58 bilióna jüanov (1,62 bilióna eur), uviedlo v utorok čínske ministerstvo financií. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 0,1 %. To poukazuje na pozitívny vývoj financií v mesiaci júl, keďže za šesťmesačné obdobie tohto roka zaznamenala Čína medziročný pokles fiškálnych príjmov o 0,3 %.
K vývoju príjmov za sedem mesiacov prispeli najmä príjmy provincií. Tie vzrástli medziročne o 1,8 % na 7,73 bilióna jüanov. Príjmy centrálnej vlády dosiahli 5,85 bilióna jüanov, čo však znamená pokles o 2 %.
Rástli aj fiškálne výdavky Číny, a to omnoho vyšším tempom. Od januára do konca júla dosiahli 16,1 bilióna jüanov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje rast o 3,4 %. Tempo rastu tak bolo rovnaké ako za 1. polrok. Horšie výsledky opäť zaznamenala centrálna vláda, ktorá výdavky zvýšila o 8,8 %, zatiaľ čo výdavky provincií vzrástli o 2,5 %.
Najvýraznejšie sa zvýšili výdavky určené na sociálne zabezpečenie a zamestnanosť. Ich rast dosiahol 9,8 %. Nasledoval rast výdavkov na vzdelanie (5,7 %) a na vedu a technológie, ktoré vzrástli o 3,2 %.
(1 EUR = 8,3798 CNY)
