Fiškálne príjmy Číny zrýchlili v septembri tempo rastu
Za deväť mesiacov roka sa fiškálne príjmy zvýšili o 0,5 %.
Autor TASR
Peking 17. októbra (TASR) - Fiškálne príjmy Číny pokračovali v septembri v raste, pričom tempo rastu sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zrýchlilo. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje čínskeho ministerstva financií. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ministerstvo oznámilo, že fiškálne príjmy vzrástli v septembri medziročne o 2,6 % po dvojpercentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Výraznejší rast zaznamenali napriek stále častejším signálom o tom, že ekonomika postupne stráca svoju dynamiku.
Za deväť mesiacov roka sa fiškálne príjmy zvýšili o 0,5 %, dodalo ministerstvo financií. Na porovnanie, za osem mesiacov vzrástli medziročne o 0,3 % a za obdobie január až júl rast fiškálnych príjmov Číny dosiahol iba 0,1 %.
Ešte výraznejším tempom ako príjmy však rástli výdavky. Tie sa za deväť mesiacov roka zvýšili medziročne o 3,1 %. Tempo ich rastu tak bolo rovnaké ako za osem mesiacov roka.
