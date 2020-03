Fiškálny rok 2019: Spoločnosť Gebrüder Weiss naďalej rastie

Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss Foto: Gebrüder Weiss/Göran Gnaudschun

Obchodné vedenie spoločnosti Gebrüder Weiss (zľava doprava): Jürgen Bauer, Wolfram Senger-Weiss (predseda), Lothar Thoma a Peter Kloiber Foto: Gebrüder Weiss/Göran Gnaudschun

Bratislava / Lauterach 18. marca (OTS) - Spoločnosť Gebrüder Weiss spätne hodnotí úspešný rok 2019. Medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť ďalej upevňovala svoju pozíciu na trhu v Európe, v USA a Ázii a znovu investovala do svojich logistických prevádzok, zariadenia a do digitalizácie procesov. S nárastom o 2% dosiahla spoločnosť v minulom obchodnom roku predbežný čistý obrat vo výške 1,7 miliardy eur (2018: 1,67 miliárd eur).,“ hodnotí, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss. Podarilo sa nám zvýšiť aj pomer vlastného kapitálu a momentálne predstavuje viac ako 60%, čo poukazuje na vysokú finančnú stabilitu spoločnosti (2018: 58%).S konsolidovaným obratom vo výške 1,15 miliárd eur zaznamenalo oddelenie pozemných prepráv a logistiky nárast v porovnaní s obratom v predchádzajúcom roku o 2,1 % (2018: 1,12 miliárd eur). Významným faktorom bol rastúci dopyt v sektore doručovania do domácnosti: V Rakúsku a východnej Európe sme koncovým zákazníkom doručili asi 1,1 milióna bielej a čiernej techniky, či nábytku. S počtom 385 000 zásielok v Rakúsku spoločnosť znovu potvrdzuje svoju líderskú pozíciu na trhu (2018: 335 000).Aj oblasť leteckej a námornej dopravy stúpla o 1,3% na 380 miliónov eur. Napätú situáciu na trhu v leteckej doprave sa podarilo kompenzovať zvýšenými množstvami zásielok v námornej preprave. Posilnením štruktúr spoločnosti Gebrüder Weiss v zámorí dokázala spoločnosť vzrásť predovšetkým v oblasti transpacifickej a transatlantickej prepravy a naďalej rozširovala svoje podiely na trhu v USA.Spoločnosti DPD Austria, ktorej obchodným partnerom je Gebrüder Weiss Paketdienst, sa podarilo znovu posilniť svoju pozíciu na trhu ako najväčšej súkromnej balíkovej služby: Celkovo systém DPD Austria distribuoval 52 miliónov balíkov, čo zodpovedá nárastu približne o 3% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.,“ vraví Wolfram Senger-Weiss. Základom sú softvérové riešenia, ako napríklad sledovanie zásielky v reálnom čase, digitálne meranie nákladu, použitie umelej inteligencie pri plánovaní prepravy alebo poskytovanie informácie o plánovanom doručení (ETA). „,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss.Táto logistická spoločnosť však neinvestovala iba do digitálnej, ale aj do fyzickej infraštruktúry. V Chorvátsku bola doterajšia pobočka v Záhrebe nahradená moderným logistickým terminálom. Najväčšie sídlo spoločnosti Gebrüder Weiss vo Viedni sa zväčšilo o prekládkovú halu. Ďalej sa spoločnosť Gebrüder Weiss zamerala na svoj rozvoj pozdĺž Hodvábnej cesty: V Gruzínsku sa otvorilo rozšírenie logistického centra v Tbilisi a v Strednej Ázii sa vybudovalo nové sídlo v Uzbekistane. Celkový objem investícií v predošlom roku bol 51 miliónov eur.Počet všetkých zamestnancov (ekvivalent počtu zamestnancov na plný úväzok) v ročnom porovnaní stúpol o 2,4% na 7 300 zamestnancov (2018: 7 100). Duálne vzdelávanie spoločnosti v Rakúsku získalo viacero ocenení. Duálna príprava študentov je súčasťou vlastného získavania pracovných síl spoločnosti Gebrüder Weiss v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a medzičasom aj v Srbsku. Celkovo sa v spoločnosti Gebrüder Weiss vzdeláva 264 mladých ľudí.Aj pri alternatívnom získavaní energie a pri vývoji udržateľných prepravných riešení táto logistická spoločnosť vytvorila nové míľniky: So solárnym zariadením vo viedenskom sídle, ktorého rozloha je 21 500 metrov štvorcových, vyrobila spoločnosť Gebrüder Weiss od začiatku roka 2019 okolo 2,4 miliónov kilowatthodín elektriny za rok. Spolu s fotovoltaickými zariadeniami v piatich ďalších sídlach tak ročne vyrábame viac ako tri milióny kilowatthodín elektriny len prostredníctvom slnečnej energie.V sídlach v Rakúsku, Nemecku a Srbsku boli do vozového parku prijaté ďalšie nákladné automobily na plynový pohon. Okrem toho sa od konca roka 2018 v oblasti Viedne používa plne elektricky poháňané nákladné vozidlo. Prevádzka nákladného vozidla na vodíkový pohon na testovacie účely je naplánovaná ešte v tomto roku aj vo Švajčiarsku.Okrem spoločenskej zodpovednosti v oblasti udržateľnosti vidí Wolfram Senger-Weiss podstatné budúce ciele odvetvia vo zvyšovaní základného významu logistiky v spoločenskom vnímaní: „