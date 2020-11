Fitch a Moody's znížili úverový rating Juhoafrickej republiky

Johannesburg 22. novembra (TASR) - Ratingové agentúry Fitch a Moody's v piatok (20. 11.) večer znížili úverový rating Juhoafrickej republiky o jeden stupeň. Ako dôvod uviedli, že pandémia nového koronavírusu naďalej "dusí" ekonomiku veľmi zadlženého štátu.



Obe agentúry už predtým zaradili dlh Južnej Afriky do kategórie špekulatívnych investícií. Takže ich najnovšie rozhodnutie ho posunulo ešte hlbšie do špekulatívneho pásma.



Konkrétne, Fitch znížila Južnej Afrike ratingovú známku na BB- a Moody's na Ba2. Upozornili, že v strednodobom časovom horizonte by ju mohli znova znížiť.



Agentúra Fitch v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že odráža "vysoký a rastúci vládny dlh, ktorý sa ešte zhoršuje v dôsledku ekonomického šoku vyvolaného pandémiou ochorenia COVID-19". Zároveň slabé vyhliadky na rast a mimoriadne veľká nerovnosť v krajine budú naďalej komplikovať vláde snahu o fiškálnu konsolidáciu.



Agentúra Moody's poukázala tiež na zlý stav verejných financií už pred príchodom pandémie. Zníženie ratingu tak "odráža negatívny vplyv pandemického šoku, a to priamo na dlhovú záťaž, ako aj nepriamo tým, že ešte zintenzívni náročné ekonomické výzvy a sociálne prekážky reforiem".



Tretia z najvýznamnejších ratingových agentúr S&P Global ponechala Južnej Afrike známku na úrovni BB/B so stabilným výhľadom. Podľa nej niektoré ukazovatele už naznačujú, že ekonomika po ťažkých mesiacoch spôsobených blokádami začala od 3. štvrťroka 2020 ožívať. S&P očakáva jej návrat k rastu v rokoch 2021 - 2023, sprevádzaný pomalou fiškálnou konsolidáciou.



Štatistický úrad Južnej Afriky, ktorá má spomedzi štátov na takzvanom čiernom kontinente najväčší priemysel, oznámil, že v 2. štvrťroku sa ekonomika prepadla medziročne až o 51 %. Oficiálne údaje za 3. štvrťrok zatiaľ neboli zverejnené. Štatistický úrad však minulý týždeň uviedol, že miera nezamestnanosti už prekročila 30 %.



Vláda predpovedá za celý tento rok pokles ekonomiky o 7,2 %.