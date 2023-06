Fitch: Ak Maďarsko nedostane peniaze z EÚ na obnovu, naruší to dôveru

Budapešť 27. júna (TASR) - Zlyhanie Maďarska pri schvaľovaní reforiem na odblokovanie financií fondov Európskej únie (EÚ) na obnovu, poškodí jeho dôveryhodnosť. Uviedla agentúra Fitch Ratings, podľa ktorej možné obnovenie tlaku na trhu v dôsledku straty prístupu k financiám z EÚ by mohlo "byť spúšťačom ratingových opatrení". TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



EÚ založila svoj fond obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF) v hodnote 724 miliárd eur v roku 2021. Je rozdelený medzi granty a pôžičky, ktoré sa majú minúť do roku 2026 s cieľom pomôcť ekonomikám zotaviť sa z pandémie ochorenia COVID-19 a podporiť transformáciu v energetickom sektore.



Maďarsko a Poľsko však nemajú prístup k finančným prostriedkom pre spory s Európskou komisiou o demokratické štandardy. Neexistuje pritom jasný harmonogram, kedy by mohli byť peniaze uvoľnené.



EÚ zadržiava Maďarsku aj príspevky z kohéznych fondov v hodnote 22 miliárd eur, kým vláda nesplní podmienky týkajúce sa nezávislosti súdnictva, akademickej slobody, práv LGBTQI a azylového systému.



Fitch nedávno potvrdila Maďarsku úverový rating na úrovni BBB s negatívnym výhľadom, pričom uviedla, že akékoľvek vyplatenie prostriedkov z fondu obnovy je nepravdepodobné do konca 3. štvrťroka.



"Aj keď si nemyslíme, najmä v prípade RRF, že strata prístupu k týmto financiám by mohla mať nejaké podstatné makro dôsledky, v prípade kohéznych fondov by to bolo oveľa ťažšie," povedala v pondelok (26. 6.) neskoro večer zástupkyňa riaditeľa Fitch Ratings Malgorzata Krzywicka.



V prípade RRF je však dôležitým aspektom, na ktorý agentúra prihliada, otázka dobrej povesti. Absencia prístupu k tomuto fondu a neschopnosť dohodnúť sa na určitých reformách s Komisiou by určite podkopali dôveryhodnosť maďarskej vládnej politiky. To môže mať negatívne dôsledky, ako napríklad veľké prepady forintu a prudký nárast výnosov z maďarských dlhopisov, čo by mohlo byť spúšťačom ratingových opatrení.



Ďalšia analýza situácie v Maďarsku z hľadiska ratingu Fitch je naplánovaná na polovicu decembra.