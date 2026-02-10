Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fitch: Ak Poľsko nestabilizuje svoje financie, znížia im ratingu

Ľadové kryhy na Visle vo Varšave v piatok 9. januára 2026. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Rating Poľska sa od roku 1995, v ktorom ratingové agentúry začali s ohodnocovaním jeho bonity, stabilne zvyšoval.

Autor TASR
Varšava 10. februára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch bude v nasledujúcom období pozorne sledovať vývoj verejných financií Poľska, ktoré v roku 2027 čakajú parlamentné voľby. Uviedol to v minulých dňoch pre agentúru Reuters hlavný analytik Fitch pre Poľsko Milan Trajkovic.

Rating Poľska sa od roku 1995, v ktorom ratingové agentúry začali s ohodnocovaním jeho bonity, stabilne zvyšoval. Jedinou výnimkou bol rok 2016, v ktorom sa rating nakrátko znížil.

Avšak v septembri minulého roka agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu krajiny zo stabilného na negatívny. Ako dôvod uviedla prudký rast pôžičiek, ktorý bol výsledkom zvýšených výdavkov na zbrojenie, ako aj výdavkov v sociálnej oblasti a na obsluhu dlhu. Zároveň dodala, že polarizovaná politická scéna môže nevyhnutnú redukciu rozpočtového deficitu skomplikovať.

Rating Poľska agentúra v septembri nezmenila a ponechala ho na úrovni A-. Zhoršenie výhľadu však znamená, že v budúcom období môže Fitch rating krajiny znížiť. Najbližšie rozhodnutie, čo sa týka ratingu, zverejní agentúra 27. februára.

Fitch odhaduje, že rozpočtový deficit Poľska, ktorý podľa agentúry dosiahol vlani približne 7 % hrubého domáceho produktu (HDP), by sa mal na tejto úrovni udržať aj v tomto roku. Ak sa nič nezmení, bude to podľa všetkého najvyšší rozpočtový schodok v Európskej únii, pričom pod 6 % HDP sa možno dostane až v roku 2028, povedal Trajkovic pre Reuters.

Je to prvýkrát, čo nepredpokladáme stabilizáciu poľských verejných financií v strednodobom horizonte,“ povedal Trajkovic s tým, že podľa analytikov to predstavuje zníženie schodku približne na 3 % HDP, prípadne pod túto hranicu.
