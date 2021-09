Fitch: Chaotický odchod USA hrozí kolapsom ekonomiky Afganistanu

Singapur 2. septembra (TASR) - Po rýchlom odchode Američanov z Afganistanu a prevzatí moci Talibanom hrozí afganskej ekonomike kolaps. Uviedla to v najnovšej správe Fitch Solutions, analytická a výskumná skupina ratingovej agentúry Fitch.



Skupina očakáva, že reálny hrubý domáci produkt (HDP) Afganistanu klesne v súčasnom finančnom roku o 9,7 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s tohtoročným rastom na úrovni 0,4 %. V poklese by ekonomika mala pokračovať aj v budúcom roku, pričom Fitch predpokladá, že pokles dosiahne 5,2 %.



Podľa analytikov chaotický spôsob odchodu amerických bezpečnostných síl z krajiny a nástup Talibanu spôsobí, že výrazné ekonomické problémy sa objavia už v najbližšom období. V dlhodobejšom horizonte predpokladá analytická skupina Fitch Solutions mierny rast ekonomiky. Očakáva, že v rokoch 2023 až 2030 by ekonomika mohla rásť v priemere o 1,2 %. Na porovnanie, priemerné tempo rastu za roky 2002 - 2020 dosiahlo 6 %. Na lepší než predpokladaný vývoj budú potrebné zahraničné investície, uviedla Fitch.



"Pozitívnejší scenár ekonomického vývoja v Afganistane počíta s priemerným rastom v rokoch 2023 - 2030 na úrovni 2,2 %. V takom prípade však počítame s tým, že niektoré veľké ekonomiky, najmä Čína a prípadne aj Rusko, akceptujú Taliban ako legitímnu vládu Afganistanu a začnú v krajine realizovať veľké investičné projekty," dodala Fitch Solutions.