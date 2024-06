Fitch: Clá na čínske elektromobily môžu zasiahnuť nemecké automobilky

Berlín/Brusel 14. júna (TASR) - Clá Európskej únie (EÚ) na elektrické vozidlá vyrobené v Číne pravdepodobne neovplyvnia "konkurenčnú situáciu v Európe v krátkodobom horizonte", ale z dlhodobého hľadiska predstavujú možné riziká, najmä pre nemecký trh. Upozornila na to v piatok agentúra Fitch Ratings. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa Fitch, ak by Čína pristúpila k odvetným opatreniam, zasiahne to najmä nemecké firmy, zvlášť v prípade širších opatrení, ktoré sa budú týkať aj iných typov vozidiel alebo dokonca iných priemyselných odvetví.



V správe sa ďalej uvádza, že v roku 2023 sa čínsky dovoz vozidiel do Európy, ktorý zahŕňal aj vozidlá vyrobené v Číne spoločnosťami Volvo, Polestar a Dacia, podieľal na celkovom predaji elektrických vozidiel menej ako 4 %.



Fitch tak nepredpokladá, že zavedenie ciel EÚ zmení predchádzajúce prognózy, podľa ktorých trhový podiel čínskych značiek elektrických vozidiel v Európe zostane v nasledujúcich rokoch pod úrovňou 5 %.