Fitch: Clá zasiahnu mnohé podniky v EÚ

Londýn 7. apríla (TASR) - Nové americké clá vo výške 20 % na dovoz z Európskej únie (EÚ) a 10 % pre Spojené kráľovstvo oslabia rast tržieb a ziskovosti mnohých podnikových sektorov v Európe. Uviedla to v pondelok ratingová agentúra Fitch. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes. Podľa Fitch v rámci Európy clá pravdepodobne najviac zasiahnu chemický, automobilový a technologický sektor.



Chemický priemysel má veľký obchodný prebytok s USA a potenciálne bude čeliť väčšej konkurencii na globálnych trhoch. Európskych výrobcov automobil zasiahnu nielen clá, ale aj pomalší ekonomický rast, ktorý ovplyvní globálny dopyt po autách.



Výrobcom telekomunikačných zariadení hrozia problémy s dodávateľským reťazcom a vyššie náklady na zvýšenie podielu výroby v USA.



Príjmy a zisky výrobcov alkoholu sa môžu dostať pod tlak v dôsledku ciel. Fitch očakáva, že väčšina výrobcov liehovín zvýši ceny v USA, aby kompenzovali clá, čím sa objemy ich predaja pravdepodobne znížia.



Slabší hospodársky rast a vyššie ceny potravín sa pravdepodobne premietnu do zníženej kúpnej sily a nižších diskrečných výdavkov spotrebiteľov. To môže okresať príjmy hotelov a reštaurácií, ako aj výrobcov a maloobchodníkov. Slabšia kúpna sila v USA a Európe môže ovplyvniť tiež dopyt po službách európskych leteckých spoločností, najmä tých, ktoré sa zameriavajú na transatlantické cestovanie.



Zhoršujúce sa vyhliadky hospodárskeho rastu v USA a Európe v kombinácii s nevýrazným čínskym hospodárskym rastom tak budú mať širšie dôsledky.