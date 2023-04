Fitch: Dekarbonizácia v EÚ prináša riziká pre poľskú ekonomiku

Varšava 21. apríla (TASR) - Najväčšie riziká súvisiace s prechodom na nízkouhlíkovú ekonomiku sú v regióne strednej a východnej Európy (SVE) viditeľné v Poľsku, tvrdí v novej analýze ratingová agentúra Fitch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Transformácia smerom k zelenej ekonomike a náklady s ňou spojené ovplyvnia hospodársku aktivitu, verejné financie a ďalšie faktory s potenciálnymi dosahmi na úverové ratingy krajín, uviedla agentúra. Za tri krajiny, ktoré sú v regióne SVE z pohľadu tzv. dekarbonizácie najviac ohrozené, považuje Poľsko, Bulharsko a Rumunsko.



Ratingy sú síce zamerané na budúcnosť, zvyčajne však prikladajú väčšiu váhu krátkodobému vývoju ako neistým dlhodobým prognózam, vysvetľuje agentúra



Dosahy na ratingy krajín v strednej a východnej Európe môžu byť podľa jej analýzy zvládnuteľné, najmä ak je transformácia dobre naplánovaná, využívajú sa účinné politické nástroje, napríklad uhlíkové dane, a náklady sú rozložené v čase.



"Určitý tlak na zníženie ratingov by sa však mohol prejaviť v štátoch s najväčšou zraniteľnosťou voči rizikám prechodu na dekarbonizáciu," dodala agentúra.



Osobitný tlak na ratingy môžu vyvolať samotné klimatické riziká, ak sa ich dosahy stanú viditeľnejšími, bezprostrednejšími a hmatateľnejšími, uzatvára Fitch.



Plán na prechod k bezemisnej ekonomike je obsiahnutý v tzv. Európskej zelenej dohode. EÚ si v rámci nej predsavzala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Do roku 2050 by sa EÚ mala stať klimaticky neutrálnou.