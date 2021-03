Fitch nevylučuje zhoršenie ratingu Turecka,čaká kroky centrálnej banky

Londýn 24. marca (TASR) - Ratingová agentúra Fitch varovala, že môže zhoršiť rating Turecka, ak nový guvernér centrálnej banky zmení doterajší trend v menovej politike a pristúpi k znižovaniu úrokových sadzieb. To by viedlo k novým otrasom na tureckom menovom a dlhopisovom trhu.



Kurz tureckej líry klesol od začiatku tohto týždňa o viac než 9 %, keď trhy reagovali na ďalšiu výmenu guvernéra centrálnej banky. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan koncom minulého týždňa odvolal Naciho Agbala a nahradil ho Sahapom Kavciogluom. Ten podobne ako Erdogan kritizoval Agbalovo výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb, ktorým sa však Agbal usiloval riešiť vysokú infláciu.



Podľa Fitch Erdoganov krok poškodil dôveryhodnosť centrálnej banky. Ratingová agentúra pritom iba minulý mesiac zmenila výhľad ratingu Turecka z negatívneho na stabilný a ako dôvod uviedla práve Agbalovu menovú politiku.



Teraz sa hodnotenie Turecka môže zmeniť. Na otázku agentúry Reuters, či prípadná zmena menovej politiky smerom k znižovaniu úrokových sadzieb nepovedie k zhoršeniu ratingu krajiny, Tony Stringer z Fitch uviedol, že takýto krok by k tomu určite prispel.



Fitch zatiaľ drží rating Turecka na úrovni BB-, čo je najvyšší rating spomedzi troch svetových ratingových agentúr. S&P stanovila Turecku rating na úrovni B+, čo znamená rating o jeden stupeň nižší. Ešte menej Turecku dôveruje agentúra Moody's, ktorá krajine stanovila rating B2. To je úroveň, ktorá pri agentúrach Fitch a S&P predstavuje rating na úrovni B.