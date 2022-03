New York/Moskva 24. marca (TASR) - Agentúra Fitch odoberie ratingy všetkým ruským subjektom a ich divíziám. Dôvodom sú sankcie Európskej únie (EÚ), uviedla Fitch v stredu (23. 3.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Agentúra odoberie ruským subjektom ratingové známky do 15. apríla. Jej materská spoločnosť Fitch Group už skôr tento mesiac zastavila všetky komerčné aktivity v Rusku.



Pred niekoľkými dňami oznámila aj ďalšia z veľkej trojky ratingových agentúr S&P Global Ratings, že do 15. apríla odoberie ratingy všetkým ruským subjektom.



Z Ruska sa sťahuje čoraz viac medzinárodných firiem zo všetkých odvetví. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu.