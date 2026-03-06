< sekcia Ekonomika
Fitch: Opatrenia proti rastu cien energií môžu škodiť financiám
Takéto kroky by mohli zvýšiť fiškálne tlaky najmä vo Francúzsku a Británii.
Autor TASR
Londýn 6. marca (TASR) - Ratingová agentúra Fitch sleduje, či európske vlády budú musieť zaviesť nové opatrenia na zmiernenie rastúcich cien energií. Takéto kroky by mohli zvýšiť fiškálne tlaky najmä vo Francúzsku a Británii, uviedol pre Reuters v piatok analytik agentúry.
Ceny ropy a plynu tento týždeň prudko vzrástli pre vojnu na Blízkom východe. To posilnilo obavy vlád, centrálnych bánk aj finančných trhov, že inflácia, ktorá vyskočila po ruskej invázii na Ukrajinu, sa môže opäť zrýchliť.
To, či vlády poskytnú podporu, bude závisieť od dĺžky konfliktu a ďalšieho vývoja cien energií. Španielsko zvažuje pomoc pre domácnosti a firmy a Taliansko je pripravené zvýšiť dane pre spoločnosti, ktoré neprimerane profitujú z drahšieho plynu.
„Vlády sú dnes oveľa citlivejšie na otázku cien energií a môžu reagovať rýchlejšie,“ uviedol šéf oddelenia pre hodnotenie štátov západnej Európy v agentúre Fitch Federico Barriga-Salazar. „Každé fiškálne opatrenie však niečo stojí,“ upozornil. Ak je dočasné, náklady podľa neho výrazne neovplyvnia výšku dlhu, najmä vo veľkých ekonomikách.
Dočasné úľavy na energetických daniach alebo pri rope, ktorá zdražela menej než plyn, by mali obmedzený vplyv. Nákladnejšie by boli programy na podporu priemyslu či všeobecné, nie cielené opatrenia.
Aj tieto menšie zásahy však môžu byť problémom pre krajiny so slabšou fiškálnou pozíciou, upozornil Barriga-Salazar. Spomenul Francúzsko, Belgicko a Britániu, ktoré majú vysoké deficity a náročné trajektórie dlhu. Tieto štáty totiž potrebujú dlhodobú a dôslednú konsolidáciu a akékoľvek dodatočné výdavky ich situáciu komplikujú.
Francúzsky verejný dlh sa blíži k úrovni 120 % hrubého domáceho produktu (HDP), britský k hranici 100 % HDP.
Britský minister financií tento týždeň uviedol, že je ťažké odhadnúť, kedy skončí mimoriadna daň z energetických ziskov, no vláda je stále odhodlaná ju zrušiť. Nemecko oznámilo, že nebude znižovať dane z pohonných látok.
Ak vlády pristúpia k podpore, Fitch bude sledovať, či prijmú kompenzačné opatrenia na pokrytie časti nákladov. Najväčším rizikom je zatiaľ vplyv rastúcich cien energií na infláciu a ekonomický rast, dodal Barriga-Salazar.
