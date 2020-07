Fitch potvrdila ČR rating na úrovni AA- so stabilným výhľadom

Praha 27. júla (TASR) - Agentúra Fitch potvrdila Českej republike úverový rating na úrovni AA- so stabilným výhľadom.



Aj Standard & Poor's hodnotí úverovú bonitu Česka známkou AA- so stabilným výhľadom a Moody's známkou Aa3 so stabilným výhľadom.



Podľa Fitch rating AA- odráža silné vonkajšie a verejné financie a solídny bankový systém s nižším hrubým domácim produktom (HDP) na obyvateľa a mierne slabšími ukazovateľmi správy v porovnaní s inými krajinami s rovnakým ratingom.



Stabilný výhľad odráža očakávania spoločnosti Fitch, že silný politický rámec a politická reakcia pomôžu ekonomike absorbovať šok z negatívneho vplyvu ochorenia COVID-19 na domáci a zahraničný dopyt.



Predpovedá tiež ČR stabilizáciu pomeru verejného dlhu v roku 2022 na úrovni výrazne pod priemerom pri známke AA vďaka zotavovaniu hospodárstva.



Po medziročnom priemernom reálnom ekonomickom raste na úrovni 3,7 % v rokoch 2015 - 2019 na úrovni Fitch teraz očakáva, že česká ekonomika, ktoré je závislá od vonkajšieho dopytu, v roku 2020 v dôsledku koronavírusu klesne o 7 %. V roku 2021 očakáva Fitch zvýšenie jej výkonu o 4,3 % a v roku 2022 o 3,9 %.