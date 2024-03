Fitch potvrdila Nemecku rating AAA so stabilným výhľadom

Frankfurt nad Mohanom 18. marca (TASR) - Ratingová agentúra Fitch Ratings v piatok (15. 3.) neskoro večer potvrdila Nemecku rating dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene na najvyššej úrovni AAA so stabilným výhľadom. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa agentúry najvyšší rating odráža diverzifikovanú nemeckú ekonomiku s vysokou pridanou hodnotou a silné inštitúcie. Rating podporila aj veľká "fiškálna obozretnosť" Nemecka s veľmi nízkymi nákladmi na financovanie vládneho dlhu. Pretrvávajúce vysoké prebytky bežného účtu poukazujú na konkurencieschopnosť nemeckého exportného sektora.



Napriek týmto silným stránkam Nemecko čelí niekoľkým štrukturálnym výzvam vrátane slabého oživenia po pandémii ochorenia COVID-19 a štrukturálnych problémov, ako je starnutie obyvateľstva, ktoré tlačí na verejné financie a trhy práce.



Fitch predpovedá Nemecku v roku 2024 len mierny rast o 0,1 % po 0,3 % poklese v roku 2023, ale očakáva, že sa jeho tempo zrýchli na 1,4 % v roku 2025, a to aj napriek nepriaznivým vplyvom nedávnych energetických šokov na ekonomický potenciál krajiny.



Očakáva tiež, že úroveň vládneho dlhu Nemecka bude ďalej klesať, aj keď pomalším tempom. Odhaduje, že pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) sa do roku 2025 zníži na 63,3 %. Tento trend v kombinácii s odolným bankovým sektorom a silnými ukazovateľmi podporujú rating na úrovni AAA a stabilný výhľad.



Riziká pre hospodársky rast predstavujú vysoké ceny energií. Aj konkurencieschopnosť nemeckého exportu by sa mohla dostať pod zvýšený tlak, ak mzdy budú rásť rýchlejšie ako produktivita alebo sa ceny energií stabilizujú na vyšších úrovniach, ako Fitch v súčasnosti predpokladá.



Po roku 2024 môže byť tiež potrebná ďalšia fiškálna konsolidácia, aby sa splnilo pravidlo dlhovej brzdy, čo by mohlo mať priamy vplyv na hospodársky rast, dodala agentúra Fitch.