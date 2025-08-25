< sekcia Ekonomika
Fitch potvrdila rating Indie na úrovni BBB- so stabilným výhľadom
Agentúra S&P predpovedá, že indická ekonomika bude v nasledujúcich troch rokoch rásť v priemere o 6,8 % ročne.
Autor TASR
Naí Dillí 25. augusta (TASR) - Agentúra Fitch Ratings v pondelok potvrdila dlhodobý rating Indie v cudzej mene na úrovni BBB- so stabilným výhľadom. Uviedla pritom, že silný hospodársky rast a solídne externé financie naďalej podporujú jej profil krajiny. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Fitch sa rozhodla ponechať Indii doterajší rating vďaka jej „robustnému rastu a solídnym externým financiám“. Predpovedala tiež, že sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v súčasnom fiškálnom roku, ktorý sa končí v marci 2026, zvýši o 6,5 %. V strednodobom horizonte Fitch predpokladá rast HDP Indie o 6,4 %, „vedený silnými kapitálovými výdavkami, nárastom súkromných investícií a priaznivou demografickou situáciou“.
Zároveň ale varovala, že plánované americké clá pre Indiu vo výške 50 % predstavujú riziko revízie prognózy rastu smerom nadol, hoci očakáva, že krajine sa nakoniec podarí dosiahnuť dohodu o nižšom cle pred termínom 27. augusta. Fitch však uviedla tiež, že neistota v oblasti ciel tlmí náladu podnikov a investície.
„Okrem toho by sa schopnosť Indie profitovať z presunov dodávateľského reťazca z Číny znížila, ak by americké clá pre Indiu boli nakoniec vyššie ako clá pre jej ázijských konkurentov,“ poznamenala Fitch.
Rozhodnutie Fitch prichádza krátko po tom, čo agentúra S&P Global začiatkom tohto mesiaca zvýšila rating Indie z BBB- na BBB, pričom poukázala na jej „prudký hospodársky rast“ a záväzok vlády k fiškálnej konsolidácii.
Obe agentúry ponechali Indii stabilný výhľad, čo odráža ich očakávania, že dlhodobá úverová trajektória Indie bude podporená trvalou politickou stabilitou, vysokými investíciami do infraštruktúry a opatrným prístupom k financiám.
