Fitch predpovedá Británii hlbokú recesiu

Londýn 10. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch Ratings predpovedá, že britská ekonomika sa prepadne do hlbokej recesie, keďže rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb znásobuje vplyv energetickej krízy a hospodárskeho poklesu v eurozóne. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Po extrémnych výkyvoch na finančných trhoch v Spojenom kráľovstve a vzhľadom na perspektívu výrazne vyšších úrokových sadzieb ratingová agentúra znížila svoju prognózu vývoja britskej ekonomiky. Fitch najnovšie predpovedá Británii pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v budúcom roku o 1 % namiesto o 0,2 %, ktoré očakávala ešte v septembri. V ďalšom roku 2024 očakáva oživenie ekonomiky a rast o 1,8 %.



Fitch sa domnieva, že základná úroková sadzba centrálnej Bank of England (BoE) sa do decembra 2022 zvýši na 4,25 % zo súčasných 2,25 %. Predpokladá tiež, že v 2. štvrťroku 2023 dosiahne táto úroková sadzba 5 %.



Minulý týždeň Fitch znížila výhľad ratingu Spojeného kráľovstva na negatívny zo stabilného. Poukázala pritom na plánovaný obrovský balík finančnej pomoci, ktorý by mohol viesť k prehĺbeniu fiškálneho deficitu, čo znervóznilo trhy.