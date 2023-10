Fitch: Prípadný shutdown v USA rating krajiny neovplyvní

New York 5. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch, ktorá znížila úverové hodnotenie Spojených štátov v auguste tohto roka, upozornila, že po odvolaní predsedu Snemovne reprezentantov, republikána Kevina McCarthyho, nie je shutdown v krajine vylúčený. Ani v takom prípade by to však rating USA ovplyvniť nemalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kongresmani odvolali McCarthyho z postu predsedu Snemovne reprezentantov v utorok (3. 10.), čo sa stalo prvýkrát v histórii Spojených štátov. Dôvodom bola nespokojnosť krajne pravicových republikánov s tým, že McCarthy spolupracoval s kongresmanmi z Demokratickej strany pri schvaľovaní zákona o dočasnom financovaní vlády. USA tým odvrátili hroziace prerušenie financovania niektorých federálnych inštitúcií, známe ako shutdown.



Najnovší vývoj na americkej politickej scéne vyvolal nové obavy z financovania vlády, keďže USA odvrátili shutdown iba pred pár dňami, v posledný septembrový deň. Navyše financovanie vlády schválili dočasne na 45 dní.



Richard Francis z Fitch uviedol, že vzhľadom na to, že predseda Snemovne reprezentantov bol odvolaný tesne po dohode, očakáva v tomto smere pokračovanie napätia a sporov a nevylučuje, že k shutdownu nakoniec dôjde. Dodal však, že rating USA stanovený agentúrou by sa tým ovplyvniť nemal, keďže Fitch tento faktor už zohľadnila v auguste, keď špičkový rating na úrovni AAA znížila Spojeným štátom o jeden stupeň na AA+.



Aj konkurenčná ratingová agentúra S&P Global, ktorá už v roku 2011 znížila rating USA na AA+, uviedla, že shutdown síce ovplyvní ekonomickú aktivitu, nepredpokladá však, že aj rating. Iba Moody's, tretia zo svetových ratingových agentúr, koncom septembra upozornila na riziko ohrozenia ratingu v prípade shutdownu. Moody's však zatiaľ stále hodnotí USA na najvyššej úrovni, v jej prípade Aaa.