Fitch: Prudký rast ciel na tovary z EÚ by nemal znížiť rating

Londýn 29. júla (TASR) - Prudké zvýšenie ciel na európske tovary vyvážané do USA v porovnaní s tými, ktoré platili minulý rok, by nemalo viesť k okamžitému zníženiu ratingu Európskej únie. Uviedla to v utorok ratingová agentúra Fitch. Upozornila však, že najnovší vývoj situácie môže ešte zvýšiť tlak, ktorý je na EÚ vyvíjaný. Informovala o tom agentúra Reuters.



Jeden z hlavných analytikov ratingovej agentúry Ed Parker povedal, že základné clo na tovary z EÚ na úrovni 15 % je v súlade s očakávaniami agentúry. To je aj dôvod, pre ktorý Fitch „výraznejšie nezmenila“ svoje ekonomické prognózy. Na druhej strane, 15-percentné clo predstavuje prudký rast v porovnaní s priemerným clom na úrovni 1,2 % uplatňovaným ešte minulý rok.



„Neočakávame, že zvýšenie ciel bude mať priamy vplyv na zmenu ratingu Európskej únie,“ povedal Parker. Dodal však, že by to mohlo súčasný tlak v oblasti úverového ratingu ešte zvýšiť.