Fitch: Špičkový rating Nemecka sa bez reforiem môže dostať pod tlak

Londýn 18. marca (TASR) - Rating Nemecka, ktorý je stále na najvyššej možnej úrovni AAA, sa môže v dlhodobom horizonte dostať pod tlak, ak vysoké výdavky na obranu a infraštruktúru nebudú kompenzované konsolidačnými opatreniami alebo nepovedú k trvalému zlepšeniu v oblasti hospodárskeho rastu. Uviedla to v utorok ratingová agentúra Fitch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemecký parlament v utorok schválil navrhovaný finančný balík v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a podporu infraštruktúry. Zároveň odsúhlasil aj uvoľnenie dlhovej brzdy. Agentúra Fitch uviedla, že dodatočné výdavky Nemecka by v nasledujúcich desiatich rokoch mali dosiahnuť 900 miliárd až jeden bilión eur.



Agentúra však zároveň odhaduje, že rozpočtový deficit by mohol do roku 2027 vzrásť na 4 % až 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, v minulom roku dosiahol rozpočtový schodok najväčšej európskej ekonomiky 2,6 % HDP. Výrazný rast deficitu zároveň zvýši verejný dlh, ktorý by mohol podľa Fitch dosiahnuť zhruba 70 % HDP, čo by bol najvyšší dlh spomedzi štátov s ratingom na úrovni AAA. Na druhej strane, stále by bol nižší než dlh Nemecka z roku 2010, v ktorom dosiahol 80 % HDP.



Ratingová agentúra dodala, že schválené vysoké výdavky na obranu a infraštruktúru môžu pridať nemeckému HDP v rokoch 2025 - 2027 približne 0,4 percentuálneho bodu, avšak dovozné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa môžu tento prínos už v tomto roku vymazať. Fitch preto najnovšie na tento rok odhaduje rast nemeckej ekonomiky iba o 0,1 %, zatiaľ čo vo februári počítala s rastom o 0,3 %. Na budúci rok očakáva zrýchlenie tempa rastu ekonomiky na 1,1 %.



"Dodatočné výdavky by mali podporiť rast a konkurencieschopnosť. Je však nepravdepodobné, že by samé výrazne zlepšili rastové vyhliadky v dlhodobom horizonte," uviedla agentúra. Dodala, že na zmenu k lepšiemu v ďalších rokoch budú potrebné štrukturálne reformy a preorientovanie sa na konkurencieschopnejšie sektory.