Fitch v 1. polroku zhoršila rekordný počet ratingov

Londýn 3. júla (TASR) - Agentúra Fitch v prvej polovici tohto roka znížila ratingovú známku rekordnému počtu krajín v dôsledku nového koronavírusu. Upozornila, že to ešte nie je koniec.



Konkrétne Fitch Ratings v 1. polroku znížila rating 33 štátom. A stále ešte neskončila, pretože pandémia a s ňou spojené vládne opatrenia majú za následok rast štátnych dlhov.



Šéf divízie štátnych ratingov v spoločnosti Fitch James McCormack uviedol, že agentúra pridelila negatívny výhľad ratingom 40 krajín alebo suverénnych subjektov. To znamená, že tieto ratingy môže znížiť.



„Nikdy v histórii Fitch Ratings sme nemali 40 negatívnych výhľadov v rovnakom čase,“ uviedol v piatok McCormack. Pripomenul, že k tomu navyše došlo po tom, ako Fitch už v prvej polovici roka znížila rating 33 krajinám. Doposiaľ pritom ešte nikdy nezhoršila za celý rok až 33 ratingov, a teraz to stihla už za pol roka.



Medzi štáty, ktorým Fitch za prvých šesť mesiacov roka zhoršila ratingy, patria napríklad Spojené kráľovstvo, Austrália a Hongkong. McCormack to vysvetlil tým, že veľa vlád muselo zvýšiť výdavky na ochranu svojich ekonomík pred dôsledkami pandémie. Agentúra očakáva, že to spôsobí zhoršenie finančnej situácie všetkých 119 krajín, ktoré Fitch sleduje a hodnotí.



Toto zhoršenie finančnej situácie môže mať podobu väčších deficitov alebo menších prebytkov vo verejných rozpočtoch alebo zvýšenia dlhu.



Medzinárodný menový fond uviedol, že blokády, ktoré boli zavedené v mnohých krajinách, aby sa obmedzilo šírenie nového koronavírusu, poškodili globálnu ekonomiku viac, ako sa očakávalo. Fond varoval, že globálny verejný dlh by mohol dosiahnuť historicky najvyššiu hodnotu, vyše 100 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP).



Navyše Fitch v máji varovala, že aj štátne bankroty môžu tento rok dosiahnuť rekord v dôsledku pandémie nového koronavírusu a nízkych cien ropy. Agentúra vtedy vo svojej správe uviedla, že Argentína, Ekvádor a Libanon tento rok nesplácajú svoje dlhy.



McCormack poznamenal, že Fitch bude sledovať, či vlády dokážu znížiť úroveň svojho dlhu po tom, ako prekonajú pandémiu a začnú otvárať ekonomiky. To, čo sa stane potom, bude ten faktor, ktorý určí, ako sa budú vyvíjať ich ratingy.