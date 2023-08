Fitch varuje pred znížením ratingu mnohých amerických bánk

New York 15. augusta (TASR) - Agentúra Fitch varuje, že možno bude nútená znížiť rating desiatkam amerických bánk vrátane takých dôležitých inštitútov, ako je JPMorgan Chase. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Analytik Fitch Ratings Chris Wolfe varoval, že bankový sektor v USA sa priblížil k ďalšiemu zdroju turbulencií - riziku rozsiahleho zníženia ratingu desiatok amerických bánk, ktoré by mohlo zahŕňať aj banky, ako je JPMorgan Chase.



Fitch zhoršila svoje hodnotenie zdravia sektora v júni. Tento krok však podľa Wolfa zostal na trhu takmer nepovšimnutý, keďže neviedol k zníženiu ratingov bánk. Upozornil však na to, že ďalšie zníženie hodnotenia odvetvia o jeden stupeň (na A+ z AA-) by prinútilo Fitch, aby prehodnotila ratingy každej z viac ako 70 amerických bánk, ktoré pokrýva.



"Ak by sme hodnotenie posunuli na A+, potom by to znamenalo rekalibráciu všetkých našich finančných opatrení a pravdepodobne by sa to premietlo do negatívnych ratingových akcií," uviedol Wolfe.



Ratingové agentúry spôsobili v poslednom čase svojimi krokmi turbulencie na trhoch. Moody's minulý týždeň znížila rating 10 malých a stredne veľkých amerických bánk a varovala, že by mohlo dôjsť k zníženiu ratingu ďalších 17 úverových inštitútov vrátane väčších inštitúcií, ako sú Truist a U. S. Bank.



Začiatkom augusta agentúra Fitch odobrala Spojeným štátom prestížny úverový rating, keď ho znížila o jeden stupeň z úrovne AAA na AA+. Medzi dôvodmi svojho rozhodnutia uviedla aj vysoký dlh USA a opakované boje medzi republikánmi a demokratmi v Kongrese o rozpočet.



Fitch aktuálne signalizuje, že zníženie ratingu bánk síce nie je vopred isté, ale predstavuje reálne riziko, uviedol Wolfe.



Agentúra v júni znížila hodnotenie "prevádzkového prostredia" v bankovom sektore z AA na AA-. Medzi dôvodmi bol tlak na rating USA, regulačné nedostatky, ktoré odhalili marcové bankroty regionálnych bánk, a neistota týkajúca sa vývoja úrokových sadzieb.



Problém, ktorý by vznikol ďalším znížením ratingu na A+, spočíva v tom, že hodnotenie odvetvia by potom bolo nižšie než úverové známky niektorých finančných inštitútov s najvyšším ratingom. Rating dvoch najväčších amerických bánk z hľadiska aktív JPMorgan a Bank of America by v tomto scenári pravdepodobne klesol z AA- na A+, keďže banky nemôžu mať vyššie hodnotenie ako prostredie, v ktorom pôsobia.



A ak by sa znížili ratingy takých finančných koncernov, ako je JPMorgan, Fitch by bola podľa Wolfa bola nútená prinajmenšom uvažovať o zhoršení hodnotenia úverovej bonity všetkých ostatných bánk. To by potenciálne mohlo rating niektorých slabších úverových inštitútov posunúť bližšie k neinvestičnému stupňu.



Z toho, čo by mohlo Fitch prinútiť znížiť rating bankového sektora, je najdôležitejším faktorom vývoj úrokových sadzieb. Niektorí experti tvrdia, že americká centrálna banka (Fed) už zrejme skončila so zvyšovaním sadzieb a na budúci rok by ich mohla znížiť. To však nie je isté. Ak by sadzby zostali vysoko dlhšie, než sa očakáva, malo by to negatívny vplyv na bankový sektor.



"To, čo nevieme, je, kde sa Fed zastaví," uviedol Wolf. Dodal, že až potom sa bude dať zhodnotiť, čo to bude znamenať pre bankový systém.



Súvisiacou otázkou je, či objem zlyhaných úverov v odvetví vzrastie nad úroveň, ktorú Fitch považuje za historicky normálnu úroveň. Vyššie sadzby tradične spôsobujú nárast objemu nesplácaných úverov.