Fitch: Zastavenie ruského plynu by najviac zasiahlo SR, ČR a Maďarsko

Londýn 29. júna (TASR) - Náhle zastavenie dodávok ruského plynu do Európskej únie (EÚ) by spomedzi krajín strednej a východnej Európy najviac zasiahlo Slovensko, Česko a Maďarsko, uviedla v utorok (28. 6.) agentúra Fitch Ratings. Poľsko, Litva a Rumunsko sú podľa agentúry menej zraniteľné.



Slovensko, Česko a Maďarsko sú podľa Fitch vysoko závislé od ruského plynu a v krátkodobom horizonte nemajú reálne alternatívy.



"Kompletné a úplné zastavenie dodávok plynu do EÚ z Ruska nie je základným scenárom Fitch," uviedla agentúra. Toto riziko je však podľa Fitch reálne. Rusko už zastavilo dodávky do Bulharska a Poľska a obmedzilo dodávky do ostatných krajín EÚ. Podľa Fitch môže EÚ trvať viac než tri roky, kým plne nahradí ruský plyn.



V prípade zastavenia dodávok ruského plynu by región "čelil veľkému makrošoku vrátane nižšieho a v mnohých prípadoch negatívneho rastu". Výrazne by to tiež poškodilo niektoré sektory, zrýchlilo infláciu a spôsobilo trvalý tlak na verejné deficity a dlhy.