Fitch zhoršila rating Boeingu, dôvodom je neistota okolo 737 MAX

Chicago 20. januára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch zhoršila rating americkému výrobcovi lietadiel Boeing o jeden stupeň, pričom poukázala na neistotu v súvislosti s termínom návratu lietadiel 737 MAX do prevádzky.



Agentúra zhoršila rating Boeingu z A na A-. Uviedla, že situácia okolo lietadiel 737 MAX, ktoré sú po dvoch tragických haváriách v krátkom čase po sebe od marca minulého roka mimo prevádzky, prudko znížila finančnú rezervu spoločnosti. To vystavuje firmu väčším tlakom v prípade nečakaných udalostí.



Ratingová agentúra zároveň predpokladá, že dlh Boeingu bude v 1. aj 2. kvartáli tohto roka rásť, pričom nevylučuje, že by mohol dosiahnuť 32 miliárd USD, prípadne až okolo 34 miliárd USD (28,81 miliardy až 30,61 miliardy eur). Za rok 2019 sa dlh Boeingu podľa agentúry Fitch takmer zdvojnásobil na zhruba 27 miliárd USD.



Na druhej strane agentúra ponechala Boeingu stabilný výhľad. Prispeli k tomu najmä lepšie výsledky v ostatných divíziách spoločnosti.



(1 EUR = 1,1108 USD)