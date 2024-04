Fitch zhoršila výhľad ratingu Číny na negatívny

Peking 10. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Fitch v stredu zhoršila výhľad úverovej bonity Číny na negatívny zo stabilného. Zároveň potvrdila Pekingu ratingovú známku na úrovni A+. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.



Svoje rozhodnutie odôvodnila Fitch obavami z rastúceho verejného dlhu a spomalenia druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Fitch poukázala na riziká pre výhľad čínskych verejných financií, keďže krajina čelí neistote pri prechode od rastu závislého na realitnom sektore k udržateľnejšiemu modelu hospodárskeho rastu.



"Rozsiahle fiškálne deficity a rastúci štátny dlh v uplynulých rokoch narušili fiškálne rezervy z pohľadu ratingu," varovala agentúra.



Podľa Fitch "je čoraz pravdepodobnejšie, že fiškálna politika bude v nadchádzajúcich rokoch zohrávať dôležitú úlohu pri podpore rastu, čo by mohlo udržať dlh v stabilne stúpajúcom trende".



Čínske ministerstvo financií okamžite označilo rozhodnutie agentúry za "poľutovaniahodné".



"Z výsledkov je vidieť, že systém ukazovateľov metodiky ratingu úverov agentúry Fitch nedokázal efektívne a proaktívne odzrkadliť snahy Pekingu podporovať ekonomický rast," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Čínski predstavitelia sa už mesiace snažia naštartovať hospodársky rast. Čelia pritom viacerým protivetrom, najmä dlhotrvajúcej kríze v sektore nehnuteľností, ktorá vyvolala obavy z rozšírenia "nákazy".



Politici oznámili sériu cielených opatrení, vrátane emisie štátnych dlhopisov s cieľom zvýšiť výdavky na infraštruktúru a podnietiť spotrebu, ale podľa analytikov je potrebné urobiť oveľa viac. Sľúbili tiež, že podniknú kroky na zvýšenie zamestnanosti a stabilizáciu trhu s nehnuteľnosťami, hoci jeden predstaviteľ minulý mesiac priznal, že je to "veľmi ťažké".



Fitch zároveň v stredu potvrdila úverový rating Číny na úrovni A+, čo odráža "veľkú a diverzifikovanú ekonomiku, vyhliadky na stále solídny hospodársky rast v porovnaní s ostatnými ekonomikami, integrálnu úlohu v globálnom obchode s tovarom, robustné vonkajšie financie aj stav meny jüan". Agentúra ale dodala, že tieto silné stránky vyvažuje vysoká zadlženosť v celej ekonomike a zhoršujúce sa fiškálne problémy.



Peking si minulý mesiac stanovil cieľ hospodárskeho rastu na úrovni 5 % v roku 2024. To je ambiciózny cieľ, ktorý bude výzvou.



Fitch očakáva, že tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Číny klesne v roku 2024 na 4,5 % z 5,2 % v roku 2023. Predpovedá tiež, že vládny dlh v roku 2024 stúpne na 61,3 % HDP z 56,1 % v roku 2023, najmä pre zvýšenú fiškálnu podporu hospodárskeho rastu.



Agentúra Moody's vlani v decembri znížila tiež výhľad ratingu Číny na negatívny.