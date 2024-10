Fitch zhoršila výhľad ratingu Francúzska na negatívny

Paríž 13. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch v piatok (11. 10.) večer zhoršila výhľad úverového ratingu Francúzska na negatívny zo stabilného. Ako dôvod uviedla riziká vyplývajúce z jeho fiškálnej politiky deň po tom, ako vláda v Paríži zverejnila svoj rozpočet na rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.



"Riziká fiškálnej politiky sa od našej predchádzajúcej revízie zvýšili. Tohtoročný plánovaný fiškálny sklz stavia Francúzsko do horšej fiškálnej východiskovej pozície a teraz očakávame väčšie fiškálne deficity, čo povedie k prudkému nárastu vládneho dlhu na 118,5 % HDP do roku 2028," uvádza sa vo vyhlásení.



Agentúra ponechala Francúzsku ratingovú známku na úrovni AA-. Ale negatívny výhľad znamená, že v budúcnosti by ju mohla znížiť, ak sa finančná situácia v druhej najväčšej ekonomike eurozóny nezačne zlepšovať.



Stav verejných financií Francúzska sa tento rok prudko zhoršil, keďže príjmy z daní zaostali za očakávaniami a výdavky ich prevýšili, takže francúzsky deficit sa prehĺbil.



Vláda vo štvrtok (10. 10.) predstavila rozpočet na rok 2025. Jeho cieľom je zredukovať schodok vo verejných financiách o 60 miliárd eur prostredníctvom znižovania výdavkov a zvyšovania daní, ktoré je zamerané na bohatých a veľké spoločnosti.



"Rozpočet na rok 2025 odráža odhodlanie vlády dať verejným financiám lepšiu cestu a dostať dlh pod kontrolu," uviedol minister financií Antoine Armand.



Fitch však upozornila, že menšinová vláda a veľká roztrieštenosť politických strán vo Francúzsku sťažujú vláde snahy o ozdravenie verejných financií.



Agentúra Standard & Poor's zatiaľ hodnotí úverový rating Francúzska známkou AA- so stabilným výhľadom a Moody's stanovila Francúzsku rating Aa2 so stabilným výhľadom.