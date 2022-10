Fitch zhoršila výhľad úverového ratingu Spojeného kráľovstva

Londýn 6. októbra (TASR) - Agentúra Fitch v stredu (5. 10.) v noci zhoršila výhľad úverového ratingu Spojeného kráľovstva zo stabilného na negatívny po tom, čo nová premiérka Liz Trussová oznámila krach programu na zníženie daní. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Fitch tak urobila niekoľko dní po podobnom kroku ratingovej agentúry Standard & Poor's. Fitch zároveň ponechala Británii úverový rating na úrovni AA-, ktorý je o jeden stupeň nižší ako rating S&P.



"Veľký a nefinancovaný fiškálny balík oznámený ako súčasť plánu hospodárskeho rastu novej vlády by mohol viesť k výraznému zvýšeniu fiškálnych deficitov v strednodobom horizonte," uviedla agentúra Fitch vo vyhlásení.



"Domnievame sa, že vyjadrenia ministra financií (Kwasiho Kwartenga) naznačujúce možnosť dodatočného zníženia daní a pravdepodobná úprava fiškálnych pravidiel schválených v januári znižujú predvídateľnosť fiškálnej politiky Británie," dodala Fitch.



Minister financií Kwasi Kwarteng oznámil 23. septembra obrovský balík stimulov vrátane znížení daní pre najlepšie zarábajúcich ľudí a zrušenie stropu na bonusy bankárov spolu s veľkými dotáciami na energie a ďalšími opatreniami zameranými na podporu rastu. Tieto plány však vyvolali obavy o zdravie verejných financií a narazili aj na odpor poslancov vládnej Konzervatívnej strany.



Trussová v stredu sľúbila, že bude viesť Britániu k rastu, keď uzavrela búrlivú výročnú konferenciu svojej Konzervatívnej strany.



Len mesiac od jej nástupu do funkcie, v ktorej vystriedala Borisa Johnsona, si tak Trussová znepriatelila voličov, finančné trhy a mnohých vlastných zákonodarcov.



Vo svojom prejave však tvrdila, že status quo neprichádzal do úvahy, a to aj napriek zmarenému fiškálnemu plánu, ktorý prinútil vládu k ponižujúcemu ústupu od sľubu znížiť daň z príjmu pre najlepšie zarábajúce osoby.



Neschopnosť Trussovej upresniť a konkretizovať ekonomický plán však nedokázala upokojiť nervózne trhy a libra po jej prejave klesla oproti doláru o 2,01 % a až na 1,1241 USD.